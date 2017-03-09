“Ата Мекен”: Страх затмил разум Атамбаева

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление политсовета партии “Ата Мекен”.

Уважаемые соотечественники,

Уважаемые лидеры политических партий, правозащитных и общественных организаций,

Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей!

6 марта 2017 года, мы стали свидетелями очередной не адекватной речи президента Атамбаева, которая направлена на дальнейшую эскалацию политической и психологической напряженности в обществе. Складывается впечатление, что Атамбаев болезненно воспринимает неизбежность предстоящего своего ухода с поста главы государства и страх перед будущей ответственностью за свои дела и дела приближенных, толкает его на непредсказуемые поступки.

Атамбаев всегда аппелирует за стабильность, хочет показать народу, что благодаря его стараниям и сохраняется стабильность. Он по поводу и без повода обвиняет своих политических оппонентов, представителей гражданского сектора и средств массовой информации в стремлении к дестабилизации. При этом сам же толкает общество на край пропасти, сеет смуту своими безответственными и ложными обвинениями в отношении других, навешиванием ярлыков и совершенно непристойных прозвищ. Страх затмил разум Атамбаева и он, как неадекватный человек, стал прямой угрозой стабильности в стране и благопулучной жизни каждого из нас. Не партия “Ата Мекен”, а он именно сам лично Атамбаев является очагом и детонатором нестабильности в стране.

Основа стабильности – это соблюдение законности, причем всеми без исключения, включая и президента страны. Только неукоснительно придерживаясь букве закона от “а” до “я”, можно убедить людей в правоте борьбы с коррупцией и другими противоправными явлениями. Но когда закон применим против одних и совершенно не касается других, то теряется вера у народа и это и есть политическое гонение. Ярким примером могут служить аресты лидера партии “Ата Мекен” Омурбека Текебаева и заместителя партии Чотонова Д. и навешивание им ярлыка “мародера” лично президентом Атамбаевым. Презумция невиновности является незыблимой основой права, до решения суда никого нелья называть преступником, даже президенту не дано такое право, тем более право оскорблять и обзывать. После вчерашнего выступления можем обоснованно заявить, что политическое преследование членов партии “Ата Мекен” и других политических деятелей организовано и ведется под личным руководством президента Атамбаева, уголовные дела фабрикуются для устранения неугодных лиц, устрашения общества и расчищения дороги для своего преемника на предстоящих выборах.

Президент Атамбаев назвал партию “Ата Мекен” вонючей, подобные высказывания ранее были и в адрес партий “Онугуу-Прогресс”, “Бир Бол”, “Кыргызстан”, “Республика –Ата Журт”, при этом он забыл что именно благодаря этим партиям и их поддержки ему удалось вернуться в политику в 2008 году после позорного изгнания с должности премьер-министра. Ведь он из-за бессовестной сделки с Бакиевыми и предательства идей борьбы с семейно-клановым правлением по существу оказался в положении “политического изгоя”. Все знают об этом и помнят. Спекулируя темой революций 2005 и 2010 годов, Атамбаев заявляет что он один сделал эти революции. Если он один делал революции, то за что погибли сотни наших джигитов? За какие идеалы сотни тысяч граждан находились 7 апреля 2010 года на Центральной площади “Ала Тоо” и прямо смотрели смерти в глаза? Видите ли, он захотел и один сделал революции, а вот сегодня ему уже не хочеться и революции уже не будет. Разве такое может сказать адекватный человек, отвечающий за свои слова? За что гибли люди на площади “Ала-Тоо” и лежали у забора Белого дома истекая кровью? За то чтобы Атамбаев построил на земельном участке Максима Бакивева свой Ханский дворец что ли? Он публично задает вопросы. А ведь и ему самому выставлено много вопросов и на которые рано или поздно ему придется отвечать. Да, народу нужна правда и только правда, а не клевета от президента Атамбаева.

Мы сожалеем, что он за 5 лет работы в должности главы государства не смог консолидировать все политические силы страны и к сожалению он не стал президентом всего народа Кыргызстана. Он через некоторое время завершит свой срок как не состоявшийся президент страны.

Президент Атамбаев назвал Жогорку Кенеш местом распространения сплетней и предложил распуститься. Он также обвинил радио “Азаттык” в разложении народа, посягательстве на согласие и единство в обществе, в распространении клеветы против президента. А где факты? На чем основаны такие тяжкие обвинения? К сожалению все это только эмоции, причем не совсем адекватного человека. Человек, который переживает за стабильность в стране разве может сегодня публично говорить такое? Общество ведь сегодня прекрасно знает кто сочиняет и как распространяют клевету и лукавить здесь не к лицу президенту страны. Что, ему неизвестны передачи каналов КТРК и ЭлТр, материалы газет “Вечерний Бишкек”, “Багыт” и т.д., ... а также интернет сайтов, курируемых Белым домом? Знает и читает. Поэтому у президента Атамбаева нет морального права говорить о двойных стандартов и двуличии в политике.

Последние систематические высказывания Атамбаева дают основания сомневаться в его адекватности. Поэтому мы требуем образования в кратчайшее время врачебной комиссии из числа независимых специалистов для определения состояния здоровья главы государства.

Уважаемые соотечественники,

Партия “Ата Мекен” имеет достойную историю, нападки на партию воспринимаем как нападки и оскорбления на каждого члена и сторонника партии, и мы полны решимости отстоять честь и достоинство каждого из нас. Президент Атамбаев должен ответить перед законом за свои слова и Партия “Ата Мекен” будет добиваться такой ответственности.

Политсовет Партии “Ата Мекен”