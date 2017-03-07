Т.Акун: После ареста Омурбека Текебаева – политическая напряженность в обществе достигла апогея, ситуация взрывоопасна

Турсунбек Акун обратился к кыргызскому народу

Вчера, 6 марта, правозащитник Турсунбек Акун сделал обращение к кыргызскому народу. В своем обращении он отмечает напряженность сложившейся политической ситуации, останавливается на том, что противостояние между властью и оппозицией раскалывает народ на две части, кыргызская власть сворачивает с демократического курса, подвергая политическим гонениям политиков с независимой точкой зрения.

В обращении Турсунбека Акуна также говорится, что после ареста члена Временного правительства 2010 года и представителя действующие оппозиции – депутата Омурбека Текебаева – политическая напряженность в обществе достигла апогея, ситуация взрывоопасна.

Правозащитник обращается к неравнодушным гражданам, которым небезразлична ситуация в стране, чтобы они обратились к президенту Атамбаеву и потребовали освобождения заключенного оппозиционного лидера.

Турсунбек Акун убеждён, что только в таком случае в стране установится мир, утихнет политическая конфронтация и вновь возникнет стабильность.

Как заявил правозащитник, подобными мерами можно предотвратить риск возникновения революций, беспорядков, обеспечить безопасность сотням, тысячам граждан, а также предупредить риск возникновения опасных ситуаций, приводящих к гибели людей.

Источник: maralfm.kg

http://www.gezitter.org/society/58228/