Текебаев нуждается в поддержке джинов и шайтанов?

От безысходности Текебаев решил воспользоваться помощью ясновидящих-шарлатанов, что считается большим грехом в мусульманстве.

Конечно, мы не можем отрицать, что у лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева есть многолетний опыт в политике. Но только в последние годы наш народ начал понимать, что этот многолетний опыт он использует в собственных финансовых, политических интересах, а не в интересах страны.

Стало известно, что он был вовлечен в мародерство, а в дальнейшем и в скандал вокруг "Мегакома". Раскрыт факт получения 1 млн долларов у российского бизнесмена Л. Маевского за обещание передать ему акции "Мегакома". Стало очевидно, что он незаконным путем, всего за 58 сомов приватизировал служебную квартиру по улице Баетова после апрельской революции 2010 года. Сообщается, что во времена Аскара Акаева обеспечил кворум для продажи Китаю Узонгу-Кууша и в подарок получил четырехэтажное здание на пересечении улиц Фрунзе и Исанова с 15 сотками земли. Выяснилось, что Акаев "подарил" Текебаеву и земельный участок в Дубовом парке, где ныне располагается ресторан.

Хотя перед народом Омурбек мырза морщится, выступает так, будто говорит правду, на деле он ведет политический бизнес. Именно поэтому он сегодня не знает, что делать. Потому что власть изначально говорила, что не будет кого-то щадить в борьбе с коррупцией.

От безысходности Текебаев решил воспользоваться помощью ясновидящих-шарлатанов, что считается большим грехом в мусульманстве. Точнее, защищающая интересы кровожадного Курманбека Бакиева газета "Жаны Ордо" взяла интервью у какого-то ясновидящего, который расхвалил Текебаева, заявив: "Текебаев все равно выйдет на свободу, одержит победу".

Не в новинку использовать ясновидящих в политике. Но этот метод не должен был применяться на уровне Текебаева. Ведь у него есть опыт в четверть века. Но от безысходности сын аксакала Чиркеша нуждается в поддержке представителей джинов и шайтанов. В парламенте некогда запомнилось его заявление: "Бог велит - вы делаете". Как выяснилось, что он доверился не Богу, а ясновидящим.

Источник: газета "Мантыш" №7 от 07.03.2017 / стр. 4

http://www.gezitter.org/society/58217/ :