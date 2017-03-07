"Новый" парламент или бюджет: что перевесит разум оппозиции?

Однако слугам народа стоит помнить, что дефицит последнего – одна из основных проблем экономики страны

Накануне Алмазбек Атамбаев заявил представителям СМИ, что поддерживает предложение лидера «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева о роспуске парламента. «Может, и в самом деле, поддержите Торобаева и распуститесь? Иначе, уважая закон и думая о будущем страны, работайте ради народа», - заявил глава государства.

Напомним, что ранее в ходе парламентского заседания Торобаев, комментируя задержание Омурбека Текебаева, предложил «пойти на роспуск парламента и объявить новые выборы, если ЖК не способен решать проблемы».

Такая неоднозначная инициатива лидера «Онугуу-Прогресса» вызвала серьезную критику общественности. Особенно с учетом постоянной нехватки бюджетных средств. Ведь помимо утвержденных расходов на избрание главы государства, отечественным налогоплательщикам придется раскошелиться еще и на «новых» парламентариев!

По словам кандидата политических наук, эксперта Дениса Бердакова, бюджет, такую встряску, конечно, не выдержит.

- Ведь речь пойдет о дополнительных нескольких миллионах долларов. И это даже с учетом, что дефицит бюджета у нас составляет 21 млрд. сомов на конец 2016 года. Другое дело, я не вижу в этом никакой политической целесообразности. Так как нынешний парламент устраивает почти всех, включая президента, как тот, с которым можно работать, - подчеркнул «Вести.kg» Бердаков.

Что касается депутатов, то, по мнению эксперта, экономическая составляющая волнует их меньше всего.

- Они думают исключительно о своих карманах и политических амбициях. А наш бюджет, надо отметить, это огромная проблема. Он не только убыточный в настоящее время, но в ближайшие годы таковым и останется. И в сторону его улучшения ничего не планируется. Поэтому усугублять его еще подобными инициативами, думаю, совершенно не разумно, - подытожил Бердаков.

Виктория Предигер

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45082&Itemid=83