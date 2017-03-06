За что боролись…. Парламент будет распущен?

Идею депутатов о роспуске поддержал и президент, и представители экспертного сообщества

Нынешний созыв парламента только и делает, что создает бесконечные депутатские комиссии, спорит и дерется. И на этом из «созидательной» деятельности – все. Так считает отечественный политолог Айнура Арзыматова.

- Президент правильно сказал, что нужно поддержать идею Бакыта Торобаева и распустить парламент. Они занимают деструктивную позицию, из которой логично следует деструктивная ситуация. И именно Жогорку Кенеш может стать источником гражданского противостояния, войны в Кыргызстане, - делится она самыми ужасными прогнозами с «Вести.kg». - Свои функциональные обязанности депутатский корпус не выполняет. Уже полгода, например, лежит законопроект «О науке», который рассмотрели в первом чтении, и все. Академия Наук стоит ни туда, ни сюда. Потому что ждут принятия закона. Их прямая обязанность – приятие законов. А они занимаются снятием, назначением и переназначением министров. И, собственно говоря, занимаются только тем, что лоббируют свои или выгодные им интересы.

Также эксперта возмущает отношение парламента к исполнительной власти. Когда в ЖК приходят члены правительства, они ведут себя так, будто они небожители. Нагло, грубо и бесцеремонно.

- Что это за поведение? Народу такое положение вещей надоело. И я согласна с президентом, который указал на то, что некоторые политики после апрельской революции стали мультимиллионерами. За короткое время разбогатели те, кто расхитил имущество бакиевых. Нужно было национализировать все имущество беглого президента. А временное правительство решило иначе. Мы все прекрасно знаем, кто был в составе ВП, и кто этим всем руководил. В тот момент, когда еще не остыли кости умерших, они уже начали переписывать имущество бакиевых. И вот как раз таки здесь подходит лозунг «Революцию делают романтики, а плодами пользуются разбойники», - говорит она.

Ну и говоря о политических интригах, в т.ч., исходящих из парламента, Айнура Атыгаевна напомнила про обвинения в адрес президента, что груз на борту разбившегося Боинга 747 принадлежал ему.

- Более чем уверена, что это все придуманные истории. Если у них были бы доказательства, они бы сразу же их опубликовали. Зачем им тянуть, спрашивается? Фактов нет, вот они и сидят. Ну и по поводу других обвинения в адрес главы государства такая же история. И совершенно очевидно, кому это выгодно, - резюмировала Арзыматова.

Поясним, что сегодня Алмазбек Атамбаев вручил награды выдающимся кыргызстанцам в государственной резиденции «Ала-Арча».

После глава государства произнес речь, в которой выразил свое отношение к происходящим в стране событиям.

Например, он вспомнил о том, как на прошлой неделе лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев эмоционально предложил коллегам по парламенту самораспуститься. Президент отметил, что раз уж на то пошло, он поддерживает инициативу депутата.

«Торобаев сказал это, поддерживая своего старшего брата – мародера, - сказал Атамбаев. - Но я поддерживаю его предложение. Ворон ворону глаз не выклюет. Может, лучше распуститься, чем сидеть молча как рыбы или разводить в парламенте мародеров? В противном случае нужно соблюдать законы, работать ради народа».

Кроме того, Алмазбек Шаршенович назвал Жогорку Кенеш органом, генерирующим сплетни. Поводом для этого послужило заявление партии «Ата Мекен» о наличии незаконных счетов на Кипре у Атамбаева и его супруги. Для того, чтобы проверить данный факт, глава государства предложил депутатам самим слетать и проверить.

«Вроде все миллионеры - не скажешь, что нет денег на билеты. Я даже готов купить им билеты. Прежде чем нагонять смуту и слухи, лучше бы быстрее доказали все это. Если найдут там мои деньги, то могут поделить их», - сказал глава государства.

Он также уверил, что люди, вышедшие на площадь 7 апреля 2010 года, сделали это не для того, чтобы члены временного правительства стали миллионерами. Тем самым он упрекнул лидера «Ата Мекен», обвиняемого в получении взятки в размере 1 млн долларов.

«Разве они умерли, чтобы мародеры, прикрываясь именем народа, пришли к власти, разграбили народ и стали миллионерами? Наш Ата Мекен - Кыргызстан. Вы думаете, что 7 апреля ребята погибли за вашу вонючую партию?», - заявил президент.



Также он уверил, что у «мародеров» нет совести и они никогда не попросят прощения.

Атамбаев также выразил недовольство СМИ, которые, по его мнению, не хотят развития страны.

«Они отрабатывают деньги извне. Причина не в демократии или правде, а в том, что Атамбаев вывел американскую военную базу из аэропорта «Манас». Поэтому филиал «Радио Свобода», финансируемый Конгрессом США, стремится распространять слухи про президента, прикрываясь святым названием «Азаттык». Им же нужно оправдать полученные деньги», - предположил он.

Но претензии оказались и у Атамбаева. В частности, президент указал на двойные стандарты в вопросе, касающемся Азимжана Аскарова. По словам главы государства, Госдепартамент США наградил осужденного в Кыргызстане

Андрей Ким

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45080&Itemid=83