Возбуждал ли кто-нибудь уголовное дело против Леонида Маевского?

В пресс-службе МВД России сообщили, что такой информацией не располагают. Генпрокуратуре КР также ничего об этом неизвестно

В отношении ЛеонидF Маевского возбудили уголовное дело. Такой новостью на своей странице в Facebook сегодня поделился адвокат лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Искен Афиджанов.

«После проверки оперативников межрайонного отдела по экономическим преступлениям и противодействию коррупции в отношении бывшего управляющего ОАО «Стройфарфорр» Леонида Маевского возбудили уголовное дело.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что, будучи управляющим УК ООО «Юнитайл», он обманным путем, при заключении договора займа денежных средств, похитил принадлежащие ОАО «Стройфарфорр» денежные средства на общую сумму 59 324 961 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

Проводится проверка», – говорится в сообщении адвоката.

«Вести.kg» удалось связаться с пресс-службой МВД России, чтобы уточнить данную информацию, однако в ведомстве факт возбуждения уголовного дела так и не подтвердили.

В то же время пресс-секретарь Генеральной прокуратуры КР Алманбет Абдраманов сообщил, что таких сведений в надзорный орган на данный момент также не поступало.

Впрочем, правда это или вымысел – неважно. Налицо лишь то, что юристы лидера фракции «Ата Мекен» вновь оперируют сведениями, которые никак не относятся к уголовному делу, возбужденному в отношении Омурбека Чиркешовича. Остаётся загадкой, чего хотят добиться сторонники Текебаева, сообщая о подобных фактах – ведь дело в отношении него, в любом случае, должно быть рассмотрено строго по существу, невзирая на репутацию заявителя Леонида Маевского.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45074&Itemid=83