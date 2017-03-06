Алмазбек Атамбаев парламенту: “ Вместо того, чтобы лицезреть и поддерживать мародеров, лучше было бы вам поддержать Торобаева и распуститься!"

А.Атамбаев: Жогорку Кенеш из законодательного органа превратился в место где раздают сплетни…

Бишкек, “Саясат.kg”. В государственной резиденции “Ала-Арча” сегодня,6 марта, президент Алмазбек Атамбаев вручил государственные награды гражданам страны за особый вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за большие достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.

Также за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности из рук главы государства медали “Даңк” получили руководитель общественного объединения инвалидов “Талыкпас-Ата” Турсунбек Абдылдаев, участница танцевальной группы “Тумар” Самыйбек кызы Адина и житель Ат-Башинского района Нарынской области Рахатбек Усенкожоев.

Президент Алмазбек Атамбаев тепло поздравил награждаемых с государственными наградами и выступил с речью.

Текст выступления Главы государства:

“Дорогие друзья!

Сегодня в этом зале сидят удивительные, уникальные люди, каждый из которых является примером для кыргызстанцев.

Среди тех, кому сегодня будут вручены государственные награды республики – люди разных возрастов, национальностей и профессий. Всех вас объединяет любовь к жизни, любовь к труду, любовь к родному Кыргызстану и стремление сделать его лучше.

В своем выступлении на государственном языке я уже остановился на нескольких примерах. Ноо трёх героях сегодняшнего мероприятия я хочурассказать и на официальном языке.

Все вы помните подвиг Алексея Маресьева – легендарного советского лётчика, лишившегося обеих ног на войне. Сила воли и стремление к жизни героя сумели победить вначале смерть, а затем и инвалидность.

Я горжусь, что и в мирное время есть наши земляки-современники, которые наперекор приговору, вынесенному самой судьбой, сумели выжить, вернуться в полноценную жизнь. В этом смысле жизнь и достижения Турсунбека Абдылдаева, Адины Самыйбек кызы и Рахатбека Усенкожоева – гордость всего нашего народа, надежда и пример для людей, ставших жертвами трагических обстоятельств в мирное время. Они напоминают, чего может добиться тот, кто не утратил веру в себя, кто живет и борется с трудностями судьбе назло!

Именно поэтому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности они награждены медалями «Даңк» - “Слава”!

Горжусь, что живу и работаю в одной стране с такими людьми, как они!

Дорогие друзья!

Для меня большая честь и ответственность жить и работать вместе с вами сейчас, в это интересное, бурлящее время, когда пишется новая история Кыргызстана. И я горжусь тем, что сделано в нашей стране за последние годы.

Ведь сами мы ничего не замечаем, живем в суете, повседневности. Для нас это обычная жизнь, будни. Но вот что я вам скажу.

Как вы знаете, недавно я был с визитом в Брюсселе. Уже в третий раз за три года. Так вот, я был просто поражен тому, с каким уважением и доверием встречали в этот раз нашу делегацию. Руководители Евросоюза сами говорили о наших достижениях, называли наши реформы грандиозными!

Очень много хорошего о стране сказал недавно и Президент Российской Федерации В.В. Путин.

А ведь и вправду, как много сделано за последние годы. Фактически по многим показателям мы догнали и обогнали всех соседей. А ведь многие думали, что Кыргызстан вообще исчезнет с карты как суверенное государство. Что с нами случится то, что произошло со странами “арабской весны”, что происходит на Украине.

По многим параметрам и, что особенно важно, по уровню жизни простых граждан, сельчан, к примеру, мы обошли даже те страны, которые жили тихо и мирно, без беспорядков и жертв, и некоторые из них при этом имеют еще и немалые запасы нефти и газа.

Поэтому сегодня я хочу поблагодарить в вашем лице всех граждан страны за их самоотверженный труд, терпение и веру в будущее. Народ Кыргызстана - главный творец тех перемен к лучшему, которые происходят в нашей стране.

Дорогие друзья!

Я хочу еще раз сердечно поздравить вас с государственными наградами, хочу вам всем сказать огромное спасибо за то, что вы делаете во имя нашей страны.

Конечно же, тех, кто достоен награды гораздо больше. В нашей стране очень много ярких и талантливых, трудолюбивых и самоотверженных людей. На их примере мы должны воспитывать молодежь. Надо всегда помнить, что благосостояние Кыргызстана рождается не просто «из воздуха», но благодаря напряженному труду каждого из граждан страны. Низкий вам поклон, дорогие друзья!”.

Также глава государства поделился своим мнением относительно последних событий в стране. По его словам, Жогорку Кенеш из законодательного органа превратился в место где раздают сплетни. “Они говорят: “в рухнувшем Боинге были золото-рубины Атамбаева”, “У Атамбаева есть деньги в Кипре”. Если депутатам так интересна правда, почему бы им не исследовать это в Гонконге, Стамбуле? Есть время побывать в Вене, Венеции, Америке, а на то, чтобы узнать правду, у депутатов нет времени. Можете подумать, что у них нет денег на билет. Но многие из них миллионеры! Если не хватит, то я готов им дать деньги. Пусть узнают правду, и расскажут об этом народу. Если они найдут деньги Атамбаева в Кипре, пусть сами разделят! Но суть в том, что они этими сплетнями будоражат народ, оклевещут президента. Недавно депутат Бакыт Торобаев предложил распустить парламент. Он же это предложение озвучил в поддержку своего брата мародера. Но в общем я поддерживаю это предложение. Вместо того, чтобы лицезреть и поддерживать мародеров, лучше было бы вам поддержать Торобаева и распуститься!»- отметил он.