Алмамбет Шыкмаматов: Власти не хотят допустить участия Текебаева в президентских выборах

5 марта партия"Ата Мекена" решила выдвинуть кандидатуру Текебаева на должность президента.
Власти не хотят допустить участия лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева в президентских выборах. Такое мнение "Азаттыку" выразил депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов.
"Власти планируют поскорее осудить Омурбека Чиркешовича для того, чтобы он не смог принять участие в выборах президента", - заявил он.
5 марта в Бишкеке состоялся съезд "Ата Мекена", где партия решила выдвинуть кандидатуру Текебаева на должность президента.
Напомним, Текебаев 28 февраля решением Первомайского районного суда был водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».
Ранее о своем намерении побороться осенью 2017 года за кресло президента Кыргызстана озвучили три политика – Темир Сариев, Бакыт Торобаев и Омурбек Бабанов. Выборы президента назначены на 19 ноября.
"Азаттык"
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