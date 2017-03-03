Президент Атамбаев: Кыргызстан находится в числе немногих стран с высоким уровнем свободы

Бишкек, “Саясат.kg”. Обращение президента Алмазбека Атамбаева по случаю Дня государственного флага КР.

Текст обращения главы государства:

Уважаемые соотечественники!

Сегодня, 3 марта исполняется ровно 25 лет со дня утверждения государственного флага Кыргызской Республики - одного из главных символов нашего государства и нашей независимости.

История кыргызской государственности уходит своими корнями в глубину тысячелетий.

«Кулаалы таптап куш кылдым

Курама жыйып журт кылдым»

(«Урожденного коршуна обратил я в благородного орла

Из разных племен и народов создал единый народ»), - говорится в эпосе «Манас».

И сегодня оживает память народа о некогда могучем государстве в Азии - Великом кыргызском каганате, наполняются содержанием другие забытые страницы истории. Нашим поколениям выпала честь возрождения кыргызской государственности и ее символов, в том числе государственного флага.

Отрадно, что все чаще наш государственный флаг поднимается на крупных международных политических, экономических, культурных, спортивных мероприятиях во всем мире, вызывая гордость за страну и поднимая патриотизм сограждан. Мы показали высоту духа кыргызстанцев, наши достоинство и стойкость. Доказали, что можем построить свободную и процветающую страну. По последним оценкам международных организаций, Кыргызстан находится в числе немногих стран с высоким уровнем свободы. И уже многие страны интересуются успешным опытом построения демократии в Кыргызстане.

Мы нашли свой путь. Мы поняли, что у нас одна судьба, одна цель и мечта, у нас одна единственная родина – КЫРГЫЗСТАН. И только единый народ будет силен, и иметь перспективы развития.

Родные мои!

Есть народная мудрость – «Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаралы». Суть ее - объединение народа под одним знаменем. Уверен, что вместе мы будем укреплять государственность, оберегать единство народа и согласие, твердо идти по пути устойчивого развития страны и повышения благосостояния кыргызстанцев.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!

Президент

Алмазбек Атамбаев».