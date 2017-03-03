Камчыбек Ташиев, лидер партии "Ата Журт": "Текебаев задержан как объект политического преследования, мести"

Камчыбек Ташиев: В ближайшее время в стране ситуация может сильно обостриться. Виновата в этом будет власть

- Камчыбек Кыдыршаевич, займет ли ваша партия единую позицию по задержанию Текебаева, сделает ли заявление?

- Необязательно писать обращение на бумаге и распространять. Что касается нашего обращения, то партия "Ата Журт" считает существенным правонарушением то, как вернувшегося из командировки и возвращавшегося со своей семьей из аэропорта Омурбека Чиркешовича задержали силовые органы, как особо опасного преступника. Незаконное задержание чиновника государственного уровня говорит о том, что у нас исчезает демократия и справедливость.

Если бы Омурбек Чиркешович действительно нарушил закон на каком-то уровне, то такую информацию нужно было изучить, донести до общественности, убедить всех. Тогда бы люди правильно это восприняли. Сегодня Текебаева посадили ради мести, идет политическое преследование.

- Вроде Салянова возбуждала уголовное дело в отношении вас.

- Было допущено много правонарушений, когда Аида Женишбековна была генпрокурором. Отчасти и мы стали жертвами этих правонарушений. Поэтому, если неправильно было возбуждено уголовное дело в отношении Аиды Женишбековны с целью привлечения к ответственности, то мы это не приветствуем. Но в то же время мы готовы доказать, что было много правонарушений, когда Аида Женишбековна занимала пост генпрокурора.

- Некоторые говорят: "Оружие головорезов применяется против них самих". Что скажете об этом?

- Мы люди. Нам не стоит злорадствовать. Тот же Омурбек Чиркешович не сказал ни одного хорошего слова, когда меня посадили. Та же Аида Салянова старалась меня посадить. Тем не менее мы не должны злорадствовать. Наоборот, мы должны помочь им в тяжелые времена, называть их арест неправильным решением.

- На площади "Ала-Тоо" идет митинг. Пойдете, окажете поддержку?

- Никто не приглашал меня на митинг, но я могу принять участие.

- Как вы оцениваете политическую ситуацию в обществе?

- Ситуация очень обостряется. Сегодня со мной связываются избиратели из разных уголков страны, говорят, что тяжелее становится жить. Если борьба продолжится, то в ближайшее время в стране ситуация может сильно обостриться. Виновата в этом будет власть.

- Есть ли сегодня диалог между властью и оппозицией?

- Если власть захочет вступить в диалог, мы обязательно пойдем на диалог.

- Есть ли во власти гибкие политики, способные найти общий язык с оппозицией?

- Если бы во власти были бы гибкие политики, готовые к диалогу, то Омурбек Чиркешович не оказался бы за решеткой.

Источник: газета "Майдан.kg" №7 от 01.03.2017 / стр. 10

http://www.gezitter.org/interviews/58093/