Адахан Мадумаров: "Задета честь не лично Текебаева, это удар, нанесенный по всему кыргызскому народу!"

Адахан Мадумаров сделал обращение в связи с заключением Текебаева



Политик Адахан Мадумаров сделал заявление по поводу ареста лидера фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.

По его словам, задержание Текебаева словно головореза или террориста – это бесстыдство. "Вопрос не в том, задержан или не задержан Текебаев, а в форме этого задержания. Нравится Текебаев кому-то или не нравится, он государственный деятель, экс-спикер Жогорку Кенеша,в последнее время – глава оппозиционной фракции. Почему председателя фракции арестовывают на основании показаний иностранного гражданина? Текебаев не тот человек, чтобы избегать следствия. Здесь задета честь не лично Текебаева, это удар, нанесенный по всему кыргызскому народу, кыргызской политике", - считает Мадумаров.

"Если Текебаева задерживали по определенным вопросам, то надо было взять у него подписку о невыезде и вести следствие. Никто не будет чинить препятствий. После того, как вина будет доказана, выйти к народу, рассказать все до мельчайших подробностей, и применить меры – тогда и народ не будет волноваться. Если действительно идет борьба за правду, то все должно идти в рамках закона. Но уже видно, что ГКНБ работает не ради безопасности государства, а некой группы", - сказал политик.

Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева 25 февраля. Депутат обвиняется по статьям "коррупция" и "мошенничество". Российский бизнесмен указал в своих показания, что "в 2010 году Текебаев взял у него 1 млн долларов". Прилетевший в Бишкек через Стамбул Омурбек Текебаев был задержан сотрудниками ГКНБ в аэропорту "Манас" 26 февраля, 27 февраля Первомайский райсуд вынес решение по мере пресечения депутата в виде двух месяцев содержания под стражей. Депутат будет в заключении до 25 апреля.

Источник: super.kg

http://www.gezitter.org/politic/58130/