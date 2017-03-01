«Ата Мекен» обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой дать оценку действиям Маевского

«Ата Мекен» просит таможенную службу РФ предоставить сведения о пересечении границы России для посещения Кыргызстана Маевским и Модиным, а также предоставить данные о декларировании (либо отсутствии) перевозимых денег через границу.

Парламентская фракция «Ата Мекен» обратилась к Генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям гражданина РФ Леонида Маевского. Об этом сообщили в секретариате фракции.

В частности, они просят проверить информацию о якобы передаче Маевским 27 июля и в августе 2010 года взятки в 1 миллиона долларов, приняв при этом во внимание, что согласно российским законам, его действия подпадают под статью 291 («Дача взятки») УК РФ.

Кроме того, «Ата Мекен» просит таможенную службу РФ предоставить сведения о пересечении границы России для посещения Кыргызстана Маевским и Модиным за период с 26 по 27 июля 2010 года, а также предоставить данные о декларировании (либо отсутствии) перевозимых денег через границу.

Напомним, Текебаев 28 февраля решением Первомайского районного суда был водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

25 февраля 2017 года Генпрокуратурой в отношении Омурбека Текебаева и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303, ч.1 (Коррупция) и ст. 166, ч.4, п. 2 и 3 (Мошенничество) УК КР.

"Азаттык"