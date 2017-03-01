Камчыбек Ташиев: "Когда посадили меня, Текебаев не сказал ни одного хорошего слова"

Председатель партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев расценивает арест Омурбека Текебаева как политическое преследование и считает его грубейшей ошибкой власти. На прошедшем в Бишкеке политическом форуме Камчыбек Ташиев ответил на вопросы журналистов относительно сложившейся в стране ситуации.

- В чём вы видите причины задержания Текебаева?

- Мы считаем, что арестован по мотивам политического преследования, из мести. Печально, что Текебаев посажен в следственный изолятор ГКНБ. Даже если он совершил преступление, надо было мирно провести расследование, разъяснить общественности. Текебаев не рядовой гражданин, чтобы его срочно арестовать, это влиятельный политик, имеющий свое место...

- Но звучат среди прочих и мнение, что "сам всё натворил, а потом получил по голове"...

- Все мы люди, не должны накидываться скопом на одного. Когда посадили меня, тот же Текебаев не сказал ни одного хорошего слова. Та же Аида Салянова напрямую действовала по-моему задержанию. Но в таких случаях мы не должны набрасываться на них, а, напротив, помочь. На сегодняшний день над этими людьми сгущаются черные тучи, и их незаконное задержание мы расцениваем как неправильные действия, а также должны им помочь.

- Ваш однопартиец, друг, давая комментарии, выразился в духе, "что Текебаев получил причитающееся"...

- По-моему, Акматбек Келдибеков мог выразиться немного некорректно. Но мы ни на кого не набрасываемся. Если Омурбек Текебаев не нарушал закон, у него есть право оправдать себя перед судом. В этом ему надо помочь.

- А что вы скажете по делу Саляновой?

- Когда Аида Салянова в прошлом была генеральным прокурором, она совершила много нарушений закона. На каком-то уровне мы также потерпели от этого беззакония. Поэтому если в отношении Аиды айым уголовное дело возбуждено неправильно, или до этого времени были неверные попытки привлечь ее к ответственности, то мы считаем такие действия неправильными. В то же время мы можем уточнить и сказать, что Аида айым будучи генпрокурором совершила многие нарушения закона.

- Как вы охарактеризуете сложившуюся сейчас в стране общественно-политическую ситуацию?

- Очень обостряется. Сейчас на меня выходят избиратели из всех уголков нашей страны. Особенно много обращается избирателей с юга: Жалал-Абада и Оша. Если такое противостояние будет продолжаться, то политическая ситуация может еще больше накалиться. И в этом будет виновата исключительно власть.

- Существует ли диалог между властью и оппозицией?

- Если власть придёт на диалог, мы готовы сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу.

- То есть вы считаете, что во власти есть гибкие политики, способные на диалог?

- Если бы они были готовы на диалог, то не стали бы заключать Омурбека Текебаева, провели переговоры...

Источник: inter.kg

http://www.gezitter.org/politic/58001/ :