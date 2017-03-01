Когда Кыргызстан скажет, что военная база не нужна, мы в этот же день уйдем, - В. Путин

В.В.Путин: Наша база в Канте была организована по просьбе руководства КР в 1999-2000 годах

"Мы пришли к общему пониманию, что присутствие российской военной базы в стране является важным фактором стабильности как в стране, так и в центральноазиатском регионе", - сказал президент России Владимир Путин сегодня, 28 февраля, на пресс-конференции в Бишкеке.

"Я напомню, как создавалась военная база России в Кыргызстане. Наша база в Канте была организована по просьбе руководства КР в 1999-2000 годах. Тогда Кыргызстан подвергся атаке со стороны террористов, которые пересекли границу со стороны Афганистана, и меня лично тогда действующее руководство Кыргызской Республики попросило срочно разместить военный контингент, чтобы эффективно бороться с террористической угрозой. Тогда руководство страны пришло к выводу, что если в стране будет военный контингент, то пусть будет тот, который знает обстановку в стране, сможет проводить соответствующее обучение, и если уж возникнет необходимость в применении, то действовали бы высокопрофессиональные лица, точно действовали и по согласованию с кыргызской стороной", - сказал он.

"Когда Кыргызстан скажет, что военная база не нужна, мы в этот же день уйдем. У нас нет необходимости размещать здесь воинский контингент. Вы учитывайте, что для нас это тоже расходы", - добавил В. Путин.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев сообщил, что во время встречи с В. Путиным вопрос расширения военной базы не рассматривался. "Мы говорили об укреплении кыргызской армии и вооруженных сил и оптимизации поставок оборудования и вооружения. Россия хочет помочь нам укрепить собственные вооруженные силы", - сказал он.

На пресс-конференции 1 декабря 2016 года президент сообщил о сокращении сроков соглашения по военной базе России с 49 до 15 лет, что нашло понимание у В. Путина.

Источник: Баракелде

http://www.gezitter.org/politic/58040/