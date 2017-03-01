Бодош Мамырова: "Много и таких, что стараются за счет ареста Текебаева решить свой личный вопрос"

Б.Мамырова: Текебаеву как отличному политику следовало оставаться личностью, не стремящемуся к богатству.



Вчера, 27 февраля, судебным решением подозреваемый в получении взятки в размере миллиона долларов Текебаев взят под стражу сроком на два месяца. По данному поводу мы обратились к вице-спикеру парламента, депутату прошлого созыва парламента Бодош Мамыровой. Она поделилась своим мнением относительно сложившейся политической ситуации, обострившейся после задержания Текебаева.

"Самое главное, все должны ответить перед законом. Если вина будет доказана, будет проведено следствие в рамках закона на доказательных фактах, будет всесторонне уточнено, предъявлено обвинение, то каждый человек должен быть привлечен к ответственности, согласно закону. Я очень много думаю по поводу происходящего вокруг известного политика Омурбека Чиркешовича Текебаева. Сейчас в отношении Текебаева возбуждено уголовное дело по очень тяжким статьям. Когда я услышала в первый раз, была очень шокирована. Никуда бы не сбежал, потому что знал о возбуждении уголовного дела. Поэтому надо было тщательно проверить написанное в заявлении гражданина России, и если вина будет выявлена, можно было задерживать, отметив, что должен ответить головой за содеянное, тем более депутат, хорошо знающий закон. Но грубое, силовое задержание в аэропорту взволновало многих. Каким может быть дальнейшее судьба... После такого задержания всем уже понятно, что навесят обвинение. До этого времени его однопартиец Омурбек Абдрахманов тоже выражал свое мнение по "Мегакому". Тогда я предупреждала, не опозоримся ли, если не разобраться в этом деле. В настоящее время раздумываю, как будет, если действительно его вина будет доказана.

Текебаеву как отличному политику следовало оставаться личностью, не стремящемуся к богатству.

Он должен был остаться в моей памяти, памяти народа Текебаевым, который не рвется к материальному, кормит свою семью честно заработанными деньгами, всегда выступающим за правду и справедливость.

Действительно, деньги – соблазн, кажется, деньги любого человека могут свернуть с правильного пути, каждого подтолкнуть на подобное. Приходит мысль, когда думаешь, что могло стать толчком для такого, как мог попасть поддаться этому соблазну, что, наверное, когда подросли дети, решили, что тоже должны жить в роскоши, чем они хуже других. Действительно, предъявляются серьезные статьи. Будет много таких, кто за счёт ареста Текебаева будут пытаться решить свой личный вопрос. Мы будем наблюдать за результатами следствия. Если не будет поддаваться выкрикам, а за 2 месяца докажет свою невиновность, то сохранит свой уровень отличного политика".

Источник: fakt.kg

http://www.gezitter.org/politic/58053/