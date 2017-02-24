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Печать E-mail Подробности Политика 24.02.2017 09:32 Просмотров: 1 28 февраля Кыргызстан с официальным визитом посетит президент РФ Владимир Путин Бишкек, “Саясат.kg”. Президент России Владимир Путин с официальным визитом посетит Кыргызстан. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. 28 февраля 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с официальным визитом Кыргызстан. В рамках визита состоятся переговоры Алмазбека Атамбаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будет обсужден весь спектр двусторонних кыргызско-российских отношений, ход реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия по всему комплексу вопросов сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Статьи по теме: Добавить комментарий