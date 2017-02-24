“Ата Мекен”: Недавнее высказывание А.Атамбаева о причастности Казахстана к человеческим жертвам в 2010 году противоречит духу братства и дружбы

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление фракции "Ата-Мекен"

По поводу высказывания президента КР А.Атамбаева в «Euronews» о причастности Республики Казахстан к человеческим жертвам в 2010 году фракция “Ата Мекен “заявляет следующее:

Историческая судьба предопределила нам навечно и совместно обитать в этом регионе и строить свою жизнь с учетом соседства с такими странами как, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. С первых дней независимости мы с казахским народом находили взаимопонимание, поддержку и мы действительно являемся самыми дружными из братьев в Центральной Азии. Нас связывает не только многовековая общая судьба и соседство, но и особая духовная близость, сходство стремлений наших народов, их прошлое сплетение и родство.

В этом году исполняется 20 лет с момента подписания Договора о вечной дружбе между Кыргызской Республики и Республикой Казахстан. Однако недавнее высказывание А.Атамбаева противоречит духу братства и дружбы. Это его сугубо личное мнение и не отражает в целом позицию всего народа Кыргызстана. Это не первый случай, когда наш Президент из-за своих высказываний ставил кыргызстанцев в неловкую и неудобную ситуацию. Мы надеемся, что его эмоциональное высказывание не скажется на двусторонних отношениях. Известно, что существуют определенные проблемы с Казахстаном чисто экономического характера, в том числе в сельскохозяйственной продукции, по пересечению границ, считаем, что такого рода вопросы необходимо решать в рабочем порядке, в рамках двусторонних встреч, но только не на публичном пространстве.

Фракция Ата Мекен считает, что Президент Казахстана Н.Назарбаев, когда Кыргызстан оказался в трудных ситуациях в 2005 и 2010 годах оказывал решительные поддержки и народ Кыргызстана знает, помнит и ценит.

Мы, выступаем за конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с братским казахским народом, и в том числе по парламентской линии.