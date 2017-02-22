Икрамидин Айткулов: «То, что Шыкмаматов во всём винит Сегизбаева – просто смешно»

ГКНБ не в курсе, что депутат проигнорирует сегодняшнее приглашение на допрос к чекистам

Депутата Алмамбета Шыкмаматова сегодня вызвали на допрос в ГКНБ по возбужденному против него и сотрудников Счётной палаты уголовному делу. Об этом «Вести.kg» сообщили в пресс-службе ГКНБ.

К слову, Шыкмаматов в ряде отечественных СМИ уже заявил о том, что не явится на допрос, так как его адвокат сегодня занят на процессе по делу Дастана Сарыгулова.

«Я готов ответить на все вопросы Госкомитета национальной безопасности. Бояться мне нечего, но адвокат настаивает, чтобы на допрос мы шли вместе. Поэтому она и направила просьбу о переносе даты», - прокомментировал ситуацию Алмамбет Шыкмаматов ИА «24.kg»

Несмотря на то, что народный избранник уже заявил об этом журналистам, в пресс-службе ГКНБ ещё не знают о том, что в планы депутата визит к следователю сегодня не входит.

- Шыкмаматов был вызван на допрос сегодня, - заявил «Вести.kg» пресс-секретарь Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов. – Неважно, что он заявил в СМИ, факт в том, что он надлежаще приглашён – вручена повестка.

К тому же, депутат фракции «Ата Мекен» заявил, что возбужденное в отношении него уголовное дело носит сугубо политический характер. По мнению Алмамбета Шыкмаматова, это личная месть председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева.

«Нашли преступника, - возмутился депутат в СМИ. - А те миллиарды, которые тырят со строительства дорог каждый день, тот же участок по Скрябина, 45? По всем другим «ушевянущим» фактам дело не возбуждается, а когда оппозиционный политик… искали 3 года и нашли».

«Вести.kg», в свою очередь, связались с известным адвокатом Икрамидином Айткуловым, чтобы обсудить, так ли оправданы подозрения депутата.

- Ну, какой же это политический заказ? Уголовное дело возбуждено, но обвинения ещё не предъявлены. То, что депутат стал заранее оправдываться – вызывает ещё больше вопросов к нему, - отметил Айткулов в беседе с «Вести.kg». – Если он «чист», то чего ему бояться? Для чего разводить такую панику и шумиху? То, что он во всём винит Сегизбаева – просто смешно. Он не такая уж значимая фигура в политике Кыргызстана, чтобы подвергать его политическим репрессиям.

По мнению юриста, Алмамбет Шыкмаматов заговорил о других нарушениях и хищениях для того, чтобы уменьшить масштабы своей проблемы в глазах народа.

- Если он обладает какими-то сведениями о «миллиардах, которые тырят» со строительства дорог каждый день и по участку Скрябина, 45, то почему он раньше о них помалкивал? Почему поднял этот вопрос в момент, когда его прижали?, - недоумевает Икрамидин Айткулов. – Пусть говорит за себя, иначе всё это выглядит как способ отвлечь от себя внимание общественности.

Как отметил Айткулов, раньше никто не обращал внимание на «проделки» Алмамбета Шыкмаматова, потому что тогда Генпрокуратуру возглавляла Аида Салянова, которая является креатурой Омурбека Текебаева.

- На эту проблему закрывали глаза очень долго. Несмотря на то, что генпрокурор считается ставленником президента, это далеко не так, - считает Айткулов. – Раньше у «руля» надзорного органа был Текебаев, и он постоянно подставлял президента. Оппозиция часто пользуется тем, что у Алмазбека Атамбаева есть более важные дела, чем поливать друг друга грязью. Надеюсь, что некоторые «атамекеновцы», которые так «присосались» к государственному бюджету, скоро ответят перед законом. В любом случае однажды народ с них спросит, - заключил известный адвокат.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44874&Itemid=83