Карганбека Самакова оправдают только для того, чтобы выдвинуть обвинения в отношении Саляновой?

Такова политика, сегодня ты виновен, а завтра ты кристально чист.

На прошлой неделе продолжились судебные разбирательства по делу экс-депутата и общественного деятеля Карганбека Самакова, обвиняемого в незаконной трансформации 260 гектаров земли в селе Лебединовка. Государственное обвинение требовало приговорить К. Самакова к 19 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением классовых чинов.

По этому судебному делу можно снимать фильм. Когда возбуждали уголовное дело, К.Самакова без устали очерняли, будто он опасный преступник. Удивляет то, что со временем вышли из игры те, кто в ходе следствия давали показания против К. Самакова, заявили, что они давали такие показания из-за угроз и давления. Например, бывший помощник К. Самакова Абай Таштанбеков в серии интервью газете "Жаны Ордо" подробно рассказывал о том, что говорил в ходе следствия. Теперь же он отказывается от своих слов, показав себя бедолагой, подверженным влиянию. А ведь дело открывали на основе его показаний. Сейчас единственной опорой государственного обвинения остается аферист по имени Нурлан Асанов. Читатели хорошо его знают как человека, который обманным путем собирал деньги у народа, говорил: "Построю дома по 100 долларов за квадратный метр". Если взвесить все происходящее, можно понять - дело движется к тому, что бывшего генпрокурора Аиду Салянову обвинят в необоснованном возбуждении уголовного дела. Вдобавок отказавшиеся от своих слов утверждают, что прокуроры брали у них показания под давлением.

Сейчас Аида Салянова оказалась в рядах непримиримых врагов власти. Поэтому власть не скрывает намерения использовать дело Карганбека Самакова против нее. Если они хотят обвинить в фальсификации дела путем оправдания К. Самакова, то появится хороший повод для того, чтобы "поливать грязью" госпожу Аиду, заявляя, что она "нечиста на руку". Что касается Карганбека мырзы, то один Бог знает, чист он или нет. Такова политика, сегодня ты виновен, а завтра ты кристально чист.

Источник: газета "Майдан.kg" №6 от 22.02.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/politic/57890/