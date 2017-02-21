МИД КР считает, что Казахстан несет ответственность за смерти в 2010 году

Первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова приняла посла Республики Казахстан в Бишкеке Айымдоса Бозжигитова.

Сегодня, 21 февраля, первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова приняла посла Республики Казахстан в Бишкеке Айымдоса Бозжигитова.

Поводом для встречи стало интервью президента Алмазбека Атамбаева телеканалу "Евроньюс" от 17 февраля.

Отдельные высказывания Атамбаева были восприняты в Казахстане как обвинение в причастности к человеческим жертвам 2010 года в нашей стране. МИД соседней страны попросил разъяснить слова главы государства.

Кемелова довела до сведения казахстанской стороны соответствующую информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей. Включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана.

"В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи", - сообщила она.

Также первый заместитель главы МИД Кыргызстана напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане.

"В то же время, в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества, необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Кемелова.

Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел КР подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.

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