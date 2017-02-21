«Бакыт Торобаев – хороший хозяйственник или тракторист, но точно не президент»

Экс-депутат поделился своим мнением по поводу кандидатуры лидера «Онугуу-Прогресс» на должность главы государства

Несмотря на то, что предвыборная гонка официально ещё не началась, уже известны имена нескольких претендентов на пост президента Кыргызской Республики. Одним из первых свою кандидатуру выдвинула фракция «Онугуу-Прогресс». Лидер одноименной партии Бакыт Торобаев, чьи шансы на победу на выборах политологи оценивают, как весьма скромные – герой нашей первой публикации из серии материалов о претендентах на главный государственный пост.

«Вести.kg» совместно с депутатом предыдущего созыва ЖК Омурбеком Абдырахмановым решили обсудить и оценить эффективность политической деятельности лидера «Онугуу-Прогресс».

Трудовая деятельность кандидата в президенты началась в 1995 году. Тогда Бакыт Эргешевич до 2007 года занимал руководящие должности в производственных коммерческих организациях. Последним его местом работы был Мукомольный комбинат ОсОО «Марьям», после чего он начал делать первые шаги в политической сфере.

Так, в 2007 году по списку «бакиевской» партии «Ак-Жол» Торобаев был избран в парламент, а уже в конце 2009 года его назначили министром чрезвычайных ситуаций. Уже в следующем году чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане, охваченном революцией и межэтническими столкновениями, было хоть отбавляй, и Торобаев, по мнению многих политиков, тогда никак себя проявить не смог.

В день свержения Курманбека Бакиева 7 апреля Бакыт Эргешевич появился в стенах Белого дома, но когда ситуация начала выходить из-под контроля, попросту сбежал. В тот критический для страны момент Торобаев уехал за границу и не давал никаких указаний сотрудникам МЧС.

Когда ситуация в стране стабилизировалась, он всё-таки вернулся на Родину и снова прошёл в парламент от партии «Республика» Омурбека Бабанова. Впрочем, это продлилось недолго, ведь Торобаев с Бабановым в итоге сильно поссорились, после чего фракция «Республика» полностью развалилась. На обломках партии возникло несколько общественных объединений, включая партию «Онугуу-Прогресс», лидером которой и стал сам Торобаев.

Многие медиаэксперты и политологи убеждены, что Бакыт Эргешевич имеет деловые связи с бакиевскими приближёнными и обязан семье бежавшего президента не только политической карьерой, но и стартом в большом бизнесе.

К слову, партия Торобаева, по мнению политических деятелей, тоже не проявила себя на должном уровне. Многие дискредитирующие его как политика собственные высказывания буквально разлетелись на цитаты среди кыргызстанцев.

Так, например, лидер «Онугуу-Прогресс» даже как-то выдвинул немного странный девиз: «Политика не важна, важен результат», после чего был признан политиком без политических взглядов среди своих коллег.

Обратившись к отечественным СМИ, можно вспомнить, что ещё в конце 2016 года Бакыт Торобаев выступал с предложением внести поправки в Конституцию, которые бы запрещали спикеру и премьер-министру быть кандидатами в президенты. Своё предложение он мотивировал тем, что они во время выборов могут влиять на СМИ, оказывать давление на местные власти, правоохранительные органы и множество государственных учреждений. Можно предположить, что Торобаев достаточно осведомлён о методах работы указанных должностных лиц, раз уж сам ранее являлся вице-спикером.

– Честно говоря, я не удивлён таким противоречиям в его заявлениях, – говорит в беседе с «Вести.kg» Омурбек Абдырахманов. – Ну какой он политик? Чтобы быть политиком, необходимо, как минимум, знать законы развития общества, а он как не знал их, так и не собирается, по всей видимости, изучать. Он умеет хорошо выступать с лозунгами, но дальше слов Торобаев, как правило, никогда не шёл. Сегодня он говорит одно, завтра – другое. Поэтому заявления и выглядят так нелогично.

По мнению экс-депутата, если лидер партии «Онугуу-Прогресс» всерьёз хочет рассчитывать на победу, то он должен предложить для начала систему развития.

– Почти всем сегодняшним кандидатам лишь бы к власти прийти и «протолкнуть» своих друзей на высокопоставленные должности, – отметил Абдырахманов. – Пусть хотя бы для начала скажет, в какой системе он планирует развиваться: в авторитарной или демократической?

К слову, бывший депутат Омурбек Абдрахманович полностью согласен с мнением политологов, которые считают, что у данного кандидата почти нет шансов на победу.

– До этого он выдвигал кандидатуру своего однопартийца на пост столичного мэра, но и там потерпел поражение. Думаю, если даже туда не смогли пройти, то и на пост президента тем более не получится, – считает он.

В ходе беседы Омурбек Абдырахманов также вспомнил и о том, что с недавних времён партия «Онугуу-Прогресс» объявила себя оппозицией действующей власти. По мнению экс-депутата, человек, совершенно не разбирающийся в политике, просто послушался своего «старшего брата», принимая такое решение.

– Бакыт Торобаев был депутатом трёх последних созывов, но как политика я его всё равно воспринимать не могу. Можно хоть 10 раз быть депутатом, но ничего не дать народу. Конечно, он имеет право баллотироваться на пост президента нашей страны, но какой от него будет толк? Человек абсолютно далёк от политической сферы. Он скорее хороший хозяйственник или тракторист, но точно не президент. Думаю, шансов у него очень мало, но это его дело, – заключил Абдырахманов.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44849&Itemid=83