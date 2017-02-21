“Ата Мекен": “Свою ярость президент Алмазбек Атамбаев не смог скрыть даже во время поездки в Европу”

“Ата Мекен": "Напугать и сломать партию “Ата Мекен” невозможно. И все, кто хотел уничтожить партию “Ата Мекен” сами заканчивали плачевно”

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление партии “Ата Мекен” о текущей политической ситуации в стране:

“Как стало известно, была создана Межведомственная рабочая группа по проверке материалов об утверждении траста на передачу акций в Компании Southfield Management Inc тремя парламентариями фракции “Ата Мекен”.

В связи с этим, заявляем, что на сегодняшний день в отличие от вышеупомянутой рабочей группы, фракция “Ата Мекен” уже полностью доказала абсурдность и несостоятельность вопроса по “Белизгейту”, представив при этом, все доказательства о фальсификации представленных президенту Алмазбеку Атамбаеву документов главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым.

До сегодняшнего дня, организаторам по дискредитации трёх оппозиционных депутатов найти какие-либо подтверждения и доказательства выдуманной истории, кроме публикаций и сюжетов о своих домыслах, и представлений недостоверных информаций с сомнительными источниками в “подручных” и зависимых от них телеканалов в виде ОТРК и газеты “Вечерний Бишкек”, не смогли.

При этом, окончательно осознав несостоятельность обвинений, и не сумев доказать причастность трех депутатов к “Белизгейту”, межведомственная рабочая группа вместо того, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов этой акции, обращается в Государственную налоговую службу КР. Запрос касается сведений об уплате всех налоговых отчислений всеми родственниками лидера Омурбека Текебаева, и депутатов Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, в том числе, и налоговые сведения о 8-летней дочери и 86-летней матери лидера партии “Ата Мекен” с 01 января 2005 года по настоящее время.

Естественно, декларация – это открытый источник. Но Межведомственная рабочая группа выходит за рамки поставленных целей и запрашивает налоговые сведения с 2005 года, а не с 2012-го? Более того, какой налог должен оплатить 8-летний ребенок по налоговому законодательству Кыргызстана, и какие сведения должен представить по 8-летнему ребенку ГНС?

В политической партии уверены, что это личная реакция президента Алмазбека Атамбаева на то, что фракция “Ата Мекен” обнародовала факты о доходах и расходах президента и его семьи. Президент пребывает в ярости от того, что “Ата Мекен” раскрыла всей общественности, что Алмазбек Атамбаев и его семья живут не по средствам. В частности, после обнародованной декларации, стало ясно, что глава государства не настолько богат, как заявляет всему миру. Потому что, он так и не смог объяснить своему народу о происхождении внезапно и ниоткуда появившихся в 2011 году на личном счету у его супруги нескольких миллионов долларов США. Он не смог пояснить на какие средства строится на земельном участке, принадлежащем в свое время Максиму Бакиеву многоэтажный особняк, с прилегающим бассейном и несколькими строениями.

Свою ярость президент Алмазбек Атамбаев не смог скрыть даже во время поездки в Европу. На одной из встреч он заявил, что до конца года он уничтожит всех своих недоброжелателей и всем понятно, что он имел ввиду и членов партии “Ата Мекен”.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, Политическая партия “Ата Мекен” заявляет, что отдельные представители власти, якобы нацеливаясь на поиск каких-либо не существующих доказательств по “Белизгейту”, преследуют только одну цель - это очернить и любыми способами “заставить” молчать представителей партии “Ата Мекен”. И доказательством этому в первую очередь, являются “надуманные” уголовные дела в отношении Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.

Более того, стало известно, что правоохранительные органы от безысходности дошли и до применения угроз рядовым партийцам. Сотрудники партийного офиса вызываются на допросы, которые длятся по несколько часов, чтобы те дали показания против председателя партии.

Однако отмечаем, что таким образом действовала и прежняя власть. Но напугать и сломать партию “Ата Мекен” невозможно. И все, кто хотел уничтожить партию “Ата Мекен” сами заканчивали плачевно”.