Турция спонсирует «теневое правительство» Кыргызстана?

Источники сообщают о поездке экс-зампреда ГКНБ и Ко за границу в поисках финансирования

Члены так называемого «теневого правительства» КР посетили Турецкую Республику с весьма туманно обозначенными целями. Наиболее вероятная - попросить денег на предвыборную президентскую кампанию для главы подпольного кабмина. Информация об этом попала в редакцию «Вести.kg».

Источник сообщил, что во время своего недавнего визита в Турцию члены «теневого правительства» не только дали там типичную пресс-конференцию (на которой присутствовали всего несколько человек), но и встретились с видным узбекским оппозиционером Мохаммадом Салихом.

Осведомленный кыргызстанец обратил внимание на то, что 7 февраля 2017 года экс-зампред ГКНБ Марат Иманкулов опубликовал в Интернете обращение, в котором предостерег Министерство образования и науки Кыргызстана от вхождения в состав учредителей международного образовательного учреждения «Себат».

«Необдуманное решение правительства может привести к осложнению отношений с дружеской Турецкой Республикой, признавшей данную международную образовательную систему частью экстремистского движения Фетхуллаха Гюлена, причастного к попытке государственного переворота, - отметил «теневик». - Готово ли правительство КР нести солидарную ответственность за инкриминируемые Турцией к данной учебной системе противоправные деяния?»

Источник связывает активность Иманкулова с грядущими президентскими выборами. Как он рассказал со ссылкой на приватное заявление одного из членов «теневого правительства», январская поездка в Турцию может расцениваться как «смотрины претендента». То есть, там не слишком скрывают тот факт, что среди факторов влияния на предвыборную ситуацию будут и внешние.

- Во время встречи с помощником премьера Турции Марат Иманкулов заявил о непримиримой борьбе с гюленовцами в кыргызстанских властных структурах. По его данным, таких наберется около 400 человек. В этой борьбе Иманкулов не нашел поддержки среди соратников по «теневому правительству» и выступил в одиночку, - добавил источник.

Также он отмечает, что турецкие спонсоры сняли для «теневого правительства» офис. Помещение, однако, пока пустует, поскольку на покупку мебели и зарплату работникам Иманкулов обещал найти местных спонсоров.

- Почему «теневики» встречаются с беглым оппозиционером? Об этом факте они не сообщили в своей пресс-конференции по приезду из Турции, - заметил информатор. – Удивительно, что органы безопасности не реагируют, когда бывший секретарь Совета безопасности, генерал Службы безопасности, встречается с официальными лицами в Турции. Человек, который был на таких должностях, должен рассматриваться как носитель государственных секретов.

Ранее в октябре 2016 года СМИ писали о том, что Марат Иманкулов посещал лидера партии «Эрк» Мохаммада Салиха и просил оказать ему финансовую поддержку на грядущих президентских выборах, а также помочь с голосами со стороны узбекского национального меньшинства на юге страны. Тогда в прессе писали, что отставной генерал не достиг своей цели. Однако теперь в этом есть повод усомниться.

Напомним, о создании «теневого правительства» отечественные политики объявили в январе 2017 года. Теневым премьер-министром стал бывший сотрудник спецслужб Марат Иманкулов. Также в коалицию вошли Турсунбай Бакир уулу и Жарасул Абдураимов.

Узбекистанский оппозиционер Мохаммад Салих, еще в 90-е годы бежавший из Узбекистана в Турцию, известен тем, что с 1999 года находится в розыске по обвинению к причастности ко взрывам в Ташкенте.

В интервью «Радио Азаттык» летом 2016 года он рассказывал о том, что Народное движение Узбекистана, которое возглавил оппозиционер, намеревается сместить Ислама Каримова с поста президента.

- Может, «теневики» не знают, с кем вести дела или они тоже оппозиционеры? – интересуется источник.

Более того, как отметил он «Вести.kg», ходят слухи, что турецкая сторона выделила каждому из членов «теневого правительства» по 5 тыс. долларов «на подарки членам семей». Однако Марат Иманкулов спровоцировал драку среди товарищей, не пожелав делиться.

- Видимо политики девальвировались, - выносит свой вердикт источник.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44843&Itemid=83