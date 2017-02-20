Раскрыто ещё одно темное дело однопартийцев Текебаева: уши ата-мекеновцев показались и на участке Максима Бакиева

В настоящее время этим земельным участком владеет Баткен Шерниязов – младший брат депутата фракции "Ата Мекен" Болота Шера, используя его как автопарковку и место для контейнеров.

В настоящее время есть те, кто обвиняет временно отстраненного от должности руководителя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в продаже земли Максима Бакиева. Как известно, по данному поводу Генпрокуратура дала свои комментарии. Но подлинная история земельного участка на бишкекской улице Скрябина, ставшая причиной ухода с должности Т. Сарпашева, несколько иная, чем нам представляется.

Как установила депутатская комиссия, сформированная по имуществу Бакиевых, 5 февраля 2007 года состоялся открытый аукцион на указанный земельный участок, в котором приняли участие компании, самую лучшую цену предложила ОсОО "Глобал Эдертайзинг" и купила этот участок за 5 миллионов сомов. Но позже на эту землю начинает зариться Максим Бакиев. Посредники устраиваю встречу владельца "Глобал Эдертайзинг" М. Ахматова и Максима Бакиева, последний выставляет требование передать участок, купленный на аукционе, компании "Элит Дом Строй". Но М. Ахматов выступил против, тем не менее 28 декабря 2007 года был вынужден оформить сделку купли-продажи с фирмой М. Бакиева. Но несмотря на оформление сделки, на счёт "Глобал" не поступает ни тыйына. Именно таким образом был отнят скандальный участок. Позже М. Ахматов активно участвует в революции 2010 года, внеся свой вклад в свержение режима Бакиевых.

Самое интересное, что на этом земельном участке виднеются уши лиц, кто имеет отношение к партии "Ата Мекен". Так, в апреле 2013 года начальник отдела внутренних расследований Генпрокуратуры Каныбек Турдумамбетов в интервью изданию "Дело№" сообщил, что после 2010 года указанный земельный участок был зарегистрирован на Эльдара Мадылбекова – сына Туратбека Мадылбекова. По словам Каныбека Турдумамбетова, несмотря на представление Ахматовым решения Октябрьского районного суда, Эльдар Малдыбеков не освободил указанный земельный участок. Позже Мадылбеков был арестован. В 2014 году Бишкекский межрайонный суд вывел землю из-под ареста.

В настоящее время этим земельным участком владеет Баткен Шерниязов – младший брат депутата фракции Ата Мекен" Болота Шера, используя его как автопарковку и место для контейнеров. По словам доктора юридических наук Кайрата Омоналиева, "на участке функционирует большая парковка, которым владеет младший брат Шерниязовых".

Таким образом сорваны маски с тех, кто намеревался принести в жертву Сарпашева. Как известно, партия "Ата Мекен" занималась классическим мародерством. Почему братья Шерниязовы не приструнят своего младшего брата, зарящегося на максимовскую землю? Установлено, что партия "Ата Мекен" еще в 2010 году захватила этот земельный участок. Иными словами, раскрыт доселе неизвестный факт мародерства партии, руководимой Текебаевым. Остальное пусть взвесит сам народ.

Источник: Focus.kg

http://www.gezitter.org/politic/57825/