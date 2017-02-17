Улукбек Ормонов, депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол": "Неиспользование административного ресурса на выборах - это утопия!"

Мы побеседовали с депутатом Жогорку Кенеша Улукбеком Ормоновым о некоторых вопросах, затронутых на форуме оппозиционных политиков против "операции преемник".

- Улукбек мырза, оппозиционно настроенные политики требуют проведения честных президентских выборов, это даст результаты?

- Прежде чем говорить о результатах, мне бы хотелось, чтобы все это воспринимали как обычное явление. Потому что перед каждыми президентскими выборами такие вопросы поднимались и будут подниматься. Если присмотреться, то перед каждыми выборами оппозиционные или независимые политики собираются, проводят форумы, поднимают вопрос о проведении честных выборов. Хотя вопрос и поднимается, в большинстве случаев все идет не так, как они хотят. Чтобы проблема начала решаться, пришедшие на форум политики должны объединиться и стать серьезной силой. Только тогда они могут запугать власть, требуя провести честные выборы. Тогда в какой-то степени вопрос будет решен. Иначе такие форумы будут проходить и забываться, превращаясь в площадку для обмена мнениями политиков.

- Хотя президент Алмазбек Атамбаев заявляет, что не оставит преемника, сильны опасения на счет того, что он тайно назначит кого-то.

- В политической борьбе частенько бывают такие опасения. Потому что СДПК обязательно выдвинет своего кандидата на президентские выборы. Все это чувствуют, знают. Поэтому заранее люди выступают против "операции преемник". Один Бог знает, удастся ли им осуществить задуманное или нет. Потому что, как сказал выше, СДПК обязательно выдвинет своего кандидата. Я не вижу в этом трагедии. Потому что в любых выборах усиливается конкуренция между партиями. Желающие добраться до власти, желающие удержаться во власти используют все возможности, померятся силами. Что касается оппозиционно настроенных политиков, выступающих против преемника власти, то они могли бы стать большой силой, если бы выдвинули лидера, признанного соседними странами и нашим народом.

- Некоторые вообще предложили, чтобы желающие стать кандидатами в президенты не должны быть членами какой-либо партии. Это реальное предложение?

- Если мы хотим этого, то нам нужно отказаться от партийных выборов. Другими словами, нынешнюю Конституцию нужно изменить в корне, чтобы проводить выборы по одномандатным округам, как в 2005 году. Только тогда у беспартийного человека появится возможность стать президентом. А в нынешних реалиях это невозможно.

- Некоторые говорят: "Нынешнее правительство следует отправить в отставку в полном составе, только тогда не будет применяться административный ресурс". Что скажете?

- Если мы отправим в отставку действующее правительство, то возникнет вопрос: "Кто придет на их место?" Если мы действительно хотим провести честные выборы, то главой правительства должен стать человек, чья партия не участвует в выборах, а во власть должны попасть люди, которые не состоят в партиях или являются членами партий, не участвующих в выборах. Только тогда будет сформировано правительство, пользующееся доверием. Если же у нас не хватит сил, чтобы все это осуществить, то административный ресурс будет применяться, как и раньше. Как они посмеют не поддержать кандидата СДПК? Само требование о неиспользовании административного ресурса - это утопия. Партии Кыргызстана воспринимают выборы как борьбу и стремятся к победе любой ценой. К тому же в программе каждой партии говорится, что они намерены прийти во власть путем выборов. Поэтому все будут стремиться во власть. Не нужно негативно к этому относиться, следует это понять и принять. Даже в Америке, где царит образцовая демократия, власть постаралась добиться победы Клинтон на президентских выборах. А в итоге был избран Трамп.

- Улукбек агай, каким критериям должен соответствовать президент на этот раз?

- При выборе президента, нам нужно сделать ставку на человека, которого знают в соседних странах, на того, кто готов честно работать для народа, который говорит: "Я подниму Кыргызстан, готов на все ради страны". Другими словами, таковы основные критерии.

- На заседании с участием президента Узбекистана было видно, как он отчитывает членов правительства. Наверное такой метод нужно применять и в Кыргызстане, чтобы чиновники зашевелились?

- Мы провозгласили себя парламентской страной на весь мир. В парламентской стране большинство вопросов должен решать премьер-министр. Он и должен приглашать к себе министров, отчитывать, делать выговоры.

- Недавно прозвучало требование об отставке правительства и спикера. Спикер помирился с Бабановым. А как на счет отставки правительства?

- Чтобы требовать отставки правительства около 40 депутатов должны подписаться под таким требованием. По-моему, этот процесс сейчас осуществляется... Что касается требования об отставке спикера, мы все видели, как они помирились и уладили вопрос.

Источник: газета "Майдан.kg" №5 от 15.02.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/interviews/57798/