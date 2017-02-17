Омурбек Текебаев: “Откуда и в связи с чем, у супруги А. Атамбаева появляются такие денежные средства?!”

Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня лидер парламентской фракции “Ата Мекен” Омурбек Текебаев был допрошен следователями Генеральной прокуратуры.

Ниже приводим текст пояснения О.Текебаева главному надзорному органу:

“В Генеральную прокуратуру

Кыргызской Республики

По существу дела поясняю следующее.

Я, Омурбек Текебаев действительно находился частным визитом в Кипре, и встречался с различными специалистами, экспертами, хорошо осведомленными, на мое удивление обо всей происходящей ситуации в Кыргызстане.

При беседе с ними, я получил немало сведений и в настоящее время они соответствующим образом нами проверяются. В случае их подтверждения, они и будут представлены для общественности, в том числе и Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики для дачи юридической оценки и принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством.

Обращаю внимание, что отдельные сведения, совпадают с некоторыми фактами, ранее озвученными мною на последней пресс-конференции.

Так, согласно сводных сведений о доходах и имуществе за 2012 год лиц замещающих политические и иные специальные государственные должности, и их близких родственников (декларант Алмазбек Атамбаев), полученных от государственной кадровой службы КР, за подписью ее директора Н.С. Момуналиева от 23.01.2017 года за №08-1-08/7, родственники (в данном случае, мы предполагаем, что речь идет о супруге Алмазбека Атамбаева) в 2011 году получали 89,8 долларов США, в 2012 году получили 120 000,05 долларов США, в 2013 году получили денежные средства в размере 120 328,82 долларов США, а в 2014 году получили 119 000 долларов США, то есть проценты, за вклады. Следует отметить, что в декларации за 2010, 2011, 2012 годы, отсутствуют данные о наличие каких-либо денежных средств или о полученных доходах.

Исходя из этого, мы заключили, что у супруги А. Атамбаева появились денежные средства лишь в 2011 году. Если полагаться на данные представленные ГКС КР за 2012 год, то сумма в размере 120 000 долларов США это проценты за вклад. Отсюда, возник вопрос: Какую сумму денег должен вложить в банк вкладчик, чтобы получать ежегодно такие проценты? Если, к примеру, даже взять средневзвешенную процентную ставку в размере 4%, то сумма вклада должна быть не менее 3 000 000 долларов США.

В связи с этим, я и обратился к президенту Кыргызстана, через СМИ, чтобы последний дал разъяснение, откуда у его супруги, не работающей и не ведущей какую-либо предпринимательскую деятельность такая огромная сумма денег?! И это, во-первых. Во-вторых, находятся ли эти банки в Кыргызстане и приносят ли пользу экономике Кыргызстана или находятся в зарубежных банках?

Во-вторых, кипрские собеседники отметили, что необходимо обратить внимание о том, что А.Атамбаев будучи премьер-министром КР в марте 2011 года встречался с премьер-министром РФ В.В. Путиным, тогда речь шла о 51 % акций “Мегакома”, в частности о том, что состоялась такая беседа позже подтвердил и его советник Ф.А.Ниязов, в интервью в “Фергана.ру”: “по вопросу Мегакома, стороны пришли к единому мнению. Кыргызская сторона обозначила, что вопрос о национализации 51% не стоит главное чтобы, компания выполняла налоговое законодательство и платила государству положенные дивиденды”.

Действительно, на самом деле такие сведения совпадают с отдельными фактами. К примеру, действительно в 2011 году А.Атамбаев встречался с российским премьером, где обещает последнему не национализировать, и позже, в этом же году у его супруги появляются внезапно немалые денежные средства.

В связи с этим, я считаю, что Генеральной прокуратуре КР следует проверить эти факты. Откуда и в связи с чем, у супруги А. Атамбаева появляются такие денежные средства?!

В-третьих, мне также сообщили о не национализированном и неконфискованном до сих пор имуществе, принадлежащем окружению К.Бакиева, которыми якобы заинтересованы и имеют определенный интерес из окружения А.Атамбаева. В частности, речь идет об ОАО «Кыргыз Темир» и о компании «Глобал групп». По их информации, территория ОАО «Кыргыз Темир» составляет приблизительно 7 га земли. И оба, отмеченные компании являлись функционирующими с наличием около таможенных инфраструктур. Согласно сведениям ГТС при Правительстве КР от 14.02.2107 года, в соответствии с решением ГТС за №253 от 29.04.2015 года ОсОО “Глобал групп” был включен в Реестр владельцев складов временного хранения “СВХ”. В соответствии с учредительным договором от 11.10.2013 года, участниками ОсОО “Глобал групп” являются ЗАО “СтройДомНам” и ЗАО “Central Asia Finansial Partnership”.

ОсОО «Глобал групп» 13 октября 2016 года прошла государственную перерегистрацию, и реорганизовалось в ЗАО «Глобал групп» с двумя акционерами ЗАО «Central Asia Finansial Partnership» и ЗАО «СтройДомНам».

Особо следует обратить внимание, что в соответствии с Постановлением Генеральной прокуратуры КР от 15 июня 2010 года на все имущество ОсОО «Глобал групп» был наложен арест в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой уголовного дела за № 150-10-62.

Учитывая перерегистрацию ОсОО «Глобал групп» от 13 октября 2016 года им удалось снять арест, наложенный в рамках уголовного дела за № 150-10-62. Всем стало понятным, что простому рядовому гражданину не удалось бы снять такой арест, наложенный Генеральной прокуратурой КР.

Для меня привлекло особое внимание то, что председателем ОАО «Кыргыз Темир» являлся для всех известный Марат Ахматов, т.е. владелец земельного участка находящегося по адресу улица Скрябина №45, 45а (ОсОО «Глобал Эдвертайзенг»). В связи с этим, полученные от них документы, я передал временной депутатской комиссии, возглавляющей депутатом ЖК К.Исаевым для выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации”.