Президент Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу “Евроньюс”

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 17 февраля, в ходе рабочего визита в Бельгию дал интервью телеканалу “Евроньюс”. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе интервью глава государства рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах в различных сферах, в том числе о борьбе с коррупцией, противодействии терроризму, развитии религиозной ситуации, участии страны в интеграционных объединениях.

Кроме того, Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов относительно предстоящих в текущем году президентских выборов, а также о состоянии и перспективах отношений Кыргызстана с ключевыми зарубежными партнерами, в частности с Европейским союзом.