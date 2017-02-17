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Печать E-mail Подробности Политика 17.02.2017 11:09 Просмотров: 1 А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом в городе Сехван-Шариф Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, произошедшего в городе Сехван-Шариф. “С чувством глубокой скорби воспринял известие о произошедшем террористическом акте в городе Сехван-Шариф, повлекшем многочисленные человеческие жертвы. Народ Кыргызстана искренне сопереживает народу Пакистана и решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - отмечено в телеграмме главы государства. Добавить комментарий