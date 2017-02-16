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Печать E-mail Подробности Политика 16.02.2017 11:30 Просмотров: 4 «Онугуу-Прогресс» хочет отправить правительство в отставку Об этом сегодня заявил лидер фракции Бакыт Торобаев Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» приняла решение об отставке правительства, сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша. Он отметил, что решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС. «Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Мы предлагаем кабинету министров отчитаться о работе», – сказал депутат. Напомним, ранее фракция «Ата Мекен» заявляла о начале процедуры выражения вотума недоверия правительству. Источник - K-News Статьи по теме: Добавить комментарий