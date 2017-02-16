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Политика
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«Онугуу-Прогресс» хочет отправить правительство в отставку

Об этом сегодня заявил лидер фракции Бакыт Торобаев

 

Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» приняла решение об отставке правительства, сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.

 

Он отметил, что решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС.

 

«Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Мы предлагаем кабинету министров отчитаться о работе», – сказал депутат.

 

Напомним, ранее фракция «Ата Мекен» заявляла о начале процедуры выражения вотума недоверия правительству.

 

Источник - K-News

           
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