«Онугуу-Прогресс» хочет отправить правительство в отставку

Об этом сегодня заявил лидер фракции Бакыт Торобаев
Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» приняла решение об отставке правительства, сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.
Он отметил, что решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС.
«Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Мы предлагаем кабинету министров отчитаться о работе», – сказал депутат.
Напомним, ранее фракция «Ата Мекен» заявляла о начале процедуры выражения вотума недоверия правительству.
Источник - K-News
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