Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

резидент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 февраля, вылетел с рабочим визитом в Королевство Бельгия. В рамках визита в Бельгию глава государства проведет двусторонние встречи с Королем Бельгии Филиппом, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

По итогам встреч запланировано подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям.

Далее президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом город Мюнхен Федеративной Республики Германия, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях конференции президент Алмазбек Атамбаев встретится с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.