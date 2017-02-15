Надо дождаться решения двух комиссий, - политолог Б.Бакетаев о деле в отношении Т.Сарпашева

Кайрат Осмоналиев: За неисполнение решения суда Т.Сарпашева могли бы привлечь к уголовной ответственности...
Надо дождаться решения двух комиссий — правительства и Жогорку Кенеша, сказал сегодня, 15 февраля 2017 года, сказал политолог Бакыт Бакетаев в ходе пресс-конференции в АКИpress, комментируя дело в отношении председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.
Дело происходит между ОсОО «Глобал Эдвертайзенг» и ОсОО «ЭлитДомСтрой», продолжил Б.Бакетаев.
«В 2007 году «Глобал Эдвертайзенг» покупает этот участок у «Кыргызтелекома», в этом же году ОсОО «Глобал Эдвертайзенг» продает свой участок в 1,28 га на Скрябина 45-45 А компании ОсОО «ЭлитДомСтрой», но последняя компания не выплатила сумму первой компании, то есть рейдерством отняла участок земли. Владельцем ОсОО «Глобал Эдвертайзенг» является Марат Ахматов, а владельцем «ЭлитДомСтрой» — Ульяна Пак, которая на сегодня находится в местах лишения свободы за рейдерский захват. У.Пак является одной из приближенных М.Бакиева. Юридически владельцем участка является «Глобал Эдвертайзенг».
Кто заинтересован, в том, чтобы отнять землю у этой компании, непонятно. «Глобал Эдвертайзенг» замучилась с этим участком, они обращались в судебные инстанции, чтобы вернуть свой участок, но на сегодня больше вопросов, чем ответов», - рассказал он.
Политолог добавил, что ранее Жогорку Кенеш и правительство создали комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов реализации земельного участка общей площадью 1,28 га, расположенного по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45 А, имеющих отношение к Максиму Бакиеву, а также других объектов, ранее принадлежавших окружению экс-президента Курманбека Бакиева.
Временная комиссия ЖК КР провела свои первые заседания, на которых указывается, что земельный участок по адресу ул.Скрябина №45-45А принадлежал М.Бакиеву, рассказал политолог.
По словам доктора юридических наук Кайрата Осмоналиева, за неисполнение решения суда Т.Сарпашева могли бы привлечь к уголовной ответственности.
«На сегодня на этом участке находится автостоянка и временные торговые площади. Кто использует, непонятно. Нужно выяснить, кто стоит за этими стоянками, поскольку от этих стоянки стоят больших денег», - сказал К.Осмоналиев.
Источник - Tazabek
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