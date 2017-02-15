Когда Карамушкина прекратит свою «злонамеренность»?

Начались действия по сбору подписей за изгнание ее из депутатства, да и она с каждым днем все больше распаляется



Наш народ хорошо знает, что Ирина Карамушкина - одна из политиков в Кыргызстане с пренебрежительными высказываниями, во многих случаях смачно плюет в колодец, откуда пьет воду. Эта женщина не удовольствуется тем, что выросла и стала известной в Кыргызстане, постоянно нападает на национальные ценности нашего народа, обычаи и традиции, религию. Уже стала окончательно ненавидимой. Она превратила в привычку вредить репутации СДПК, которая сделала ее известной и поддерживает. И хоть бы СДПКовцы одернули ее «перестань». Сильной критике общественности подвергается «ляп» этой упомянутой женщины-депутата в смысле «надо проверять уходящих на пятничный намаз»».



Начались действия по сбору подписей за изгнание ее из депутатства, да и она с каждым днем все больше распаляется. Не делающая добра кыргызам Карамушкина должна знать, где ее место. Иначе она продолжит говорить раздражающие народ плохие слова с высокой трибуны ЖК.

Источник: газета «Багыт.kg» №39 от 15.02.2017/стр.2

http://www.gezitter.org/politic/57689/