Жолборс Жоробеков, доктор политических наук: "Требования оппозиции звучат в унисон со словами Атамбаева"

Ж.Жоробеков: Оба бывших президента выставляли оппозицию в качестве врага

В Бишкеке группа политиков провела форум под названием "Выборы 2017 года без фальсификаций", обсудив вопрос недопущения подготовки преемника президентом Алмазбеком Атамбаевым. В работе форума приняли участие Феликс Кулов, Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Чолпон Жакупова, Камчыбек Ташиев, Марат Иманкулов, Турсунбай Бакир уулу и ещё более двадцати политиков. После принятия специальной резолюции, участники форума обсудили 9 пунктов резолюции. Главными вопросами мероприятия рассматривались чистое проведение осенних президентских выборов, необходимость окончательного выхода их своей партии избираемого президента, вопрос назначения преемника. По кругу поднимаемых политиками вопросов мы взяли интервью у доктора политических наук, профессора Жолборса Жоробекова в рамках программы "Кун чекит".

- В качестве главного вопроса сегодняшнего форума обсуждался вопрос недопущения подготовки президентом своего преемника. Существует ли вероятность того, что президент подготовит преемника к предстоящим выборам? В то же время следует ли рассматривать в качестве преемника кандидата от его команды?

- Здесь я вижу два обстоятельства. Во-первых, президент Алмазбек Атамбаев всегда говорит, что не будет готовить преемника, что надо избирать того, кого выберет народ, что если он будет оставлять преемника, то пойдет по пути прежних президентов. Что касается сегодняшнего форума, возможно, выставляемые политиками проблемы правильны. Но такое впечатление, что наш народ устал от всех. Среди этих политиков, за исключением Текебаева и Иманалиева, вчерашние послы, государственный секретарь, члены Совета безопасности, генпрокурор, депутаты. Поэтому может сложиться впечатление, что все эти люди выступают, потому что остались без должностей. Во-вторых, как они донесут до народа озвученные проблемы, как повернуть к себе внимание общества?.. Как известно, это большой вопрос. Если они в действительности стремятся к честным выборам, не желают допускать преемника, то эти заявления звучат в унисон словам Атамбаева. Так, они могут войти в координационный совет с представителями аппарата президента или другими официальными лицами и работать совместно. Президент Кыргызстана, как гражданин, может оказать симпатию какому-либо кандидату. Но, как он сам говорит, всё решает народ. Еще одно опасное обстоятельство, которое может заставить задуматься народ. Это заявление, что на основе биометрических данных можно подкорректировать голоса на сервере. Соответствующие должностные лица должны немедленно объяснить гражданам, что это не так.

- Подавляющая часть политиков заявила, что не верят в честное проведение выборов. На сегодняшний день каков уровень доверия к выборам, сравнительно с прошлыми временами?

- Мне тоже хочется верить, что выборы пройдут чисто. Но эти же представители оппозиции говорят, что можно управлять на основе программы. Это очень серьезный вопрос.

- По итогам сегодняшнего форума политики приняли резолюцию из ряда пунктов. Перед предыдущими выборами также проходили подобные форумы. Какие результаты дадут эти действия политиков?

- Сейчас немного другие, чем во времена Акаева, Бакиева. Гражданское общество старается стать демократической страной. Очень хорошая идея относительно создания координационного совета. В его состав должны войти, помимо прочих, и официальные лица, потому что цели по проведению выборов едины. Почему бы не объединиться ради имиджа и будущего Кыргызстана? В таком случае работа дала бы хороший результат, потому что оба бывших президента выставляли оппозицию в качестве врага. Мы маленький народ, в такой ситуации должны обязательно приходить к консенсусу.

Источник: maralfm.kg

http://www.gezitter.org/politic/57670/