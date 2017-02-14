Камчыбек Ташиев: "Кто из вас поддержал, когда я говорил, что на президентских выборах 2011 года не смогли проголосовать сотни тысяч избирателей?!"

К.Ташиев: Возможно, Алмаз Шаршенович скажет: "Я всё понял, теперь давайте работать во благо государства, поддержите в качестве преемника Омурбека Чиркешовича". Почему в таком случае мы не должны поддержать преемника президента?

В Бишкеке прошел форум оппозиции под названием «Политика без социальных потрясений. Выборы без фальсификаций».

"Еще вчера мы вместе были в оппозиции, сейчас снова собираемся за круглым столом ради будущего нашей страны. Перед каждыми выборами проходят подобные сегодняшнему форумы по вопросу чистого проведения выборов, я участвую на всех. Но всё равно выборы проходят нечестно. На сегодняшнем форуме сидят те, кто участвовал в президентских выборах 2011 года, в том числе и я. На этих выборах не смогли проголосовать сотни тысяч избирателей. Я собственными глазами видел, как автобусами привозили людей на избирательные участки. Но никто не сказал, что эти выборы прошли нечисто, только мы озвучили это. Поэтому слова, которые прозвучат на сегодняшнем форуме, не должны оставаться просто словами, а должны реализоваться на деле. Также давайте проявлять осторожное отношение к вопросу подготовки президентом преемника. Возможно, Алмаз Шаршенович скажет: "Я всё понял, теперь давайте работать во благо государства, поддержите в качестве преемника Омурбека Чиркешовича". Почему в таком случае мы не должны поддержать преемника президента? Если скажет: "У этого политика высокие человеческие качества, я объявлю его преемником, изберите Адахана Кимсанбаева", - то почему мы не должны его избирать?"- отметил в своем выступлении лидер партии "Ата Журт" К.Ташиев.



Кроме того, К. Ташиев выразил несогласие с пунктом вторым резолюции форума, отметив, что он неправильно лишать президента права членства в политической партии. "Если я стану президентом, то хотел бы после окончания своего срока вновь участвовать в политической жизни как лидер своей партии", - резюмировал К. Ташиев.

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/politic/57665/