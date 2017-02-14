«Республиканцы» готовы официально объявить Бабанова кандидатом в президенты

На заседании фракции «РАЖ» решение принято единогласно. Осталось провести съезд партии

Партия «Республика» готова официально объявить своего кандидата на пост президента Кыргызской Республики. Об этом «Вести.kg» сообщил депутат от фракции «Республика – Ата Журт» Мирлан Жеенчороев.

Как проинформировал парламентарий, уже проведено заседание фракции, в ходе которого депутаты приняли решение представить в качестве кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова.

- Предвыборная гонка ещё не началась,– сказал Жеенчороев.– В настоящий момент мы решаем все организационные вопросы относительно официального объявления кандидата от нашей партии. Стоит отметить, что решение было принято единогласно. Сейчас в соответствии с уставом нашей партии будет объявлена дата съезда, в повестку дня которого обязательно будет включён вопрос о кандидатуре на пост президента.

Напомним, что полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают осенью текущего года.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44735&Itemid=83