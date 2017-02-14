Зиядин Жамалдинов, депутат ЖК: «Продажа «Кыргызгаза» за 1 доллар стала незаконной»

З.Жамалдинов: Посредством газа у российской стороны появилась зацепка контролировать нас...

- Зиядин Исламович, вас удовлетворяет выполняемая компанией «Газпром» работа на нашей земле?

- Когда «Кыргызгаз» отходил к «Газпрому», было составлено специальное соглашение. Не знаю, как было составлено то соглашение. Но у меня появляются вопросы. С приходом «Газпрома» в Кыргызстан в 2014 году компания говорила высокие слова «мы в первую очередь снизим цены на газ, если надо обеспечим газом все области». После перехода «Кыргызгаза» «Газпрому» сразу на юге страны полностью остановилась подача газа. Южане мучились без газа целый месяц. Не решился никакой вопрос. В то время руководители «Газпрома» сказали: «Мы до 2016 года завершим строительство газовой магистрали, соединяющей север с югом страны». До сегодняшнего дня данный вопрос не решился, даже не начат. Это были работы для выполнения, или для невыполнения? Касательно цены, есть лишь маленькая разница от старой цены. Можем сказать, стоит на той же цене. О других городах даже не будем говорить, они не смогли обеспечить в полной мере газом город Бишкек. Говорили «завершим до 2018 года», работа не сдвинулась с места. Если сошлемся на выходящую информацию, оказывается, они построят газовую магистраль, и каждый гражданин должен заплатить собственные денежные средства для подведения газа к своему дому. Для этого сейчас потребители газа берут кредиты в банке «Бай тушум», подводят газ к своим домам. Тогда каким оказывается данное явление? Самому «Газпрому» необходимо подвести газ к домам. Получится неправильно протянуть газовую магистраль и говорить «отсюда сами подводите к своим домам».

- По ценам, отставим газ, но ведь и цена бензина не опустилась?

- У компании «Газпром» по Кыргызстану имеются тысячи автозаправок. По всему миру цены на нефть упали. В Кыргызстане цена на бензин не снижается. Не будем далеко ходить, встречаются случаи, когда разница в ценах на бензин в соседнем Казахстане и Кыргызстане достигает 10 сомов. Мы поднимаем множество вопросов об этом, но от правительства нет никакой реакции.

- Правильно ли говорят, что «Газпром» совсем перестал работать и сидит?

- Нет, так не думаю. Говоря о плохой стороне, надо говорить и о хорошей стороне. В течение трех лет с их прихода в Кыргызстан построили 6 спортивных комплексов, сейчас сдали в работу. В том числе многие наши ребята занимаются спортом, проводятся хорошие работы. Но ведь их первой целью была полная газификация Кыргызстана. Поэтому я недавно обратился к соответствующим сторонам, сказал «если это не могут контролировать депутаты или правительство, то кто контролирует?». Работа никогда не пойдет без контроля.

- Если до 2018 года не выполнят взятые на себя обязательства, то можно ли будет вернуть назад «Кыргызгаз»?

- Я далек от утверждения, что надо совсем вернуть. Но надо рассмотреть упомянутое мной соглашение.

- Законно ли был продан «Кыргызгаз»?

- Стала незаконной продажа «Кыргызгаза» за 1 доллар. Будет правильным сказать, что посредством газа у российской стороны появилась зацепка контролировать нас. Если завтра с компанией или Россией мы станем противостоять по политическим делам, то для нас сложится крайне тяжелое положение. К сожалению, мы не можем оставить народ без газа, поэтому отдали в руки России большую зацепку.

- Почему вы сегодня выступаете против закона о золотых слитках?

- Сегодня это дело рассматривается в законопроекте о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Судя по словам докладчика Дастана Бекешева, оказывается, на сегодняшний день в Кыргызстане есть возможность выпускать 100-граммовые золотые монеты. Теперь нам принесли закон, который надо принять для покупки в Казахстане золотых слитков, освободить от налогов поступившее из той страны золото и хранилища под золото. Они говорят: пусть наш народ держит не доллары, а золото, пусть покупает золото. Я не против, правильный вопрос. На самом деле имеющие возможности граждане могут держать не доллары, а покупать на свои деньги золото. Но мне непонятно одно – почему поступающее из Казахстана золото должен продавать Национальный банк? В нашем Кыргызстане производится золото, если наша большая компания «Кумтор» производит около 20 тонн золота, то как получится, что несмотря на это мы купим в Казахстане 140 кг золота? Почему изготавливающий 100-граммовый слиток золота «Кыргызалтын» не может изготавливать слитки по 10 или 5 граммов? Я поднял такой вопрос, а глава Национального банка говорит мне: «Мы направили письмо в «Кыргызалтын», а они, оказывается, не могут делать золотые слитки». Какие только удивительные ювелиры есть в Кыргызстане! Они сделают золотые слитки любого веса, граммов. Ну, стало похоже на закон, сделанный только в чьих-то интересах. Например, у нас есть богачи, они запросто могут купить 140 кг золота. У человека, покупающего золото, есть возможности купить его вместе с 12% налогом. Мы их всех освобождаем от налогов. Я задал вопрос представителю правительства, он говорит «мы поддержим этот закон». В то время как мы бьемся «в бюджете нет денег», а они приносят закон, подогнанный под чей-то интерес. Если мы за рубежом купим золотые слитки, то как получится с этой стороны?

Источник: газета «Жаны ордо» №4 от 10.02.2017/стр.8

http://www.gezitter.org/interviews/57625/