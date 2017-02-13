"Несостоявшихся революционеров" суд приговорит к 1,5-2 годам заключения?

Столь пессимистичными прогнозами поделился адвокат Акин Токталиев

Суд по делу оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Эрнеста Карыбекова и Дастана Сарыгулова близится к концу – уже двое подсудимых выступили в прениях сторон. Об этом «Вести.kg» сообщил адвокат Акин Токталиев, представляющий интересы подсудимого Кадырова.

- Сарыгулов и Карыбеков уже выступили со своим последним словом, оставшиеся двое подсудимых выступят в четверг, - проинформировал Токталиев. – Честно говоря, я вообще не верю в то, что кого-то из них оправдают. Скорее всего, им назначат наказание в виде 1,5-2 лет лишения свободы, после чего реабилитируют. Такое уже практиковалось неоднократно в отношении разных политических деятелей Кыргызстана. И это несмотря на отсутствие доказательств того, что мой подзащитный участвовал в организации переворота.

Как отметил адвокат Кадырова, со стороны судьи даже не было попыток объективно разобраться в сложившейся ситуации, и подсудимых якобы совершенно незаконно пытаются «упечь» за решётку.

- Я уверен, что это политический заказ. Их сажают за выражение личного мнения, - считает Акин Токталиев. – И вообще я не понимаю, как всех этих людей обвинили в сговоре? Они никак между собой не связаны и не пересекались ранее. Сложно рассчитывать на правосудие, именно поэтому в Таласе сторонники Дастана Сарыгулова выступили с требованием провести открытый суд. Однако заседания по-прежнему проходят в закрытом формате.

Токталиев также уверен, что нет смысла требовать отвода судьи, так как его ходатайства в ходе судебных заседаний практически всегда отклоняются.

- Нас ждут еще долгие судебные тяжбы, ведь дело рассматривается пока только в Первомайском районном суде, - заключил адвокат Акин Токталиев, сообщив «Вести.kg» о намерении добиваться правосудия во всех инстанциях.

Напомним, что в конце марта 2016 года оппозиционеры Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов были задержаны сотрудниками ГКНБ по подозрению в организации насильственного захвата власти. Поводом для выдвинутых обвинений стала аудиозапись переговоров с их участием, якобы, по планированию государственного переворота. Следом за ними задержали ещё двух подозреваемых – Эрнеста Карыбекова и экс-главу «Кыргызалтына» Дастана Сарыгулова.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44715&Itemid=83