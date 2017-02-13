Стал известен кандидат в президенты от СДПК

Это - Кубанычбек Кулматов.
Партия СДПК определилась с кандидатом в президенты. Об этом стало известно ИА «24.kg».
В секретариате политической организации пояснили, что по инициативе президента страны кандидатом от социал-демократов предлагается выдвинуть Кубанычбека Кулматова, который в настоящее время возглавляет Российско-Кыргызский фонд развития.
ИА «24.kg» обратилось за комментариями к самому Кубанычбеку Кулматому.
«Я не знаю, выдвигают ли мою кандидатуру. Это такой деликатный вопрос. Там есть хорошие ребята, пусть рвутся. У меня маленькая дочь, я хочу ее замуж выдать»,- сказал Кубанычбек Кулматов.
Ранее о намерении участвовать в президентских выборах-2017 объявили Темир Сариев, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров.
http://24.kg/vlast/44989/
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