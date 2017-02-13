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А.Атамбаев поручил Генпрокуратуре проверить заявление О.Текебаева по его имуществу за рубежом

Бишкек, “Саясат.kg”.  Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня поручил Генеральной прокуратуре проверить заявление О.Текебаева по имуществу главы государства за рубежом.

 

Генпрокурор Индира Джолдубаева должна провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции «Ата Мекен” Омурбека Текебаева о якобы, «найденных” им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры.

 

Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать президента и общественность.

           
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