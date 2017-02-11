Прекращено уголовное преследование Дайырбека Орунбекова

Однако подсудимый не оправдан

10 февраля 2017 года закрыто уголовное дело журналиста Дайырбека Орунбекова — о неисполнении им решения суда районного уровня о выплате компенсации в 2 млн сомов в пользу президента Алмазбека Атамбаева.

Однако подсудимый не оправдан. Октябрьский районный суд г. Бишкека оставил в силе гражданский иск, сохранив Орунбекову меру пресечения в виде подписки и выплату денежной компенсации за нанесенный ущерб чести и достоинству президента страны.

Как пояснил в интервью Комитету защиты свободы слова адвокат правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов, суд освободил подзащитного от уголовного производства с формулировкой «в связи с амнистией» на основе заявленного стороной защиты ходатайства. Кстати, гособвинение против его удовлетворения не возражало. Суд выслушав мнение только одной стороны, в частности, защиты принял решение об удовлетворении просьбы защиты.

Отметим, что подсудимый еще не возместил ущерб в полном объеме, поэтому неизвестно, когда с него будут сняты все обвинения. Сам журналист утверждает, что сумма в 2 млн сомов является для него неподъемной, а такой вариант как «примирение сторон» он исключает, предпочитая не отказываться от своих слов.

В завершении судебного заседания Орунбеков выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его. «Ваша моральная поддержка придавала мне силы. Я ни на минуту не допускал мысли сдаться и отказаться от своих мыслей. Чистая совесть, честь, мужское слово для меня не пустые слова. Не надо боятся. Я призываю и других стойко защищать свои права и не пресмыкаться ни перед кем», — сказал Д. Орунбеков.

Гульмира Тыналиева.

Источник - "Республика"