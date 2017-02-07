БезБишкекье. Кому выгоден роспуск парламента и отставка правительства?

В правительственный час ЖК 2 февраля лидеры трех оппозиционных фракций парламента сделали заявления

В правительственный час ЖК 2 февраля лидеры трех оппозиционных фракций парламента сделали заявления о своих намерениях, начала процедуры вотума недоверия Правительству КР и отзыва спикера. Неофициально дан старт подготовки политических сил к предстоящим выборам президента КР 19 ноября (приблизительно) и возможно досрочным президентским выборам в начале летних месяцев. Согласно прежней и действующей Конституции КР, после введения в действие новой конституции, должна произойти отставка кабинета министров и самороспуск парламента КР.

Но перед проведением референдума "О внесении изменений и дополнений в Конституцию КР от 27 июня 2010 г." президент КР Алмазбек Атамбаев заявил, что в случае одобрения референдума и принятия новой конституции роспуска парламента не будет. В то время такое заявление главы государства имело важное значение по поддержанию в ЖК КР закона о референдуме.

Немаловажную роль, по одобрению этого закона, требующего конституционного большинства голосов депутатов, сыграла фракция "РАЖ". И в итоге получила от фракционного большинства в парламенте, два значимых комитета в виде подарков, призов, "устуканов", которые согласно главного закона, должны были распределить между фракциями парламентского меньшинства.

Демонстративно выступил лидер фракции "СДПК" Исы Омуркулова против спикера ЖК КР Чыныбая Турсунбекова, обвинив его в преднамеренном и лояльным отношении к лидерам оппозиционных фракций и пригрозил рассмотреть соответствие спикера занимаемой должности на фракционном заседании. И вот резко выступил 2 февраля лидер "РАЖ" на заседании ЖК КР с заявлением о решении фракции об отзыве главы законодательного собрания. Возможно все это звенья одной важной политической цепи?

Деятели политических партий и фракций ведут двойную, тройную и даже многоходовые комбинации и игры, для достижений во многом меркантильных, амбициозных целей и задач. Состояние политического поля Кыргызстана таково, что практически невозможно прогнозирование и определение расклада сил и действий лидеров партий, фракций. Политические решения и их воплощения, происходят в зависимости от сложившихся условий и итогов тайных переговоров , по принципу "война, план покажет".

Напрочь отсутствуют фундаментальные основы построения политической конструкции партий- тактики и стратегии, для достижений целей и задач.

В случае смещения спикера парламента, фракция "РАЖ" наверное рассчитывает на очередные подарки и призы-главы исполнительного органа и его замов, ключевых постов в правительстве переходного периода во время выборов президента и стабильного периода после успешного результата. Как это было с Темиром Сариевым до и после выборов депутатов ЖК КР.

Это лишь один из возможных вариантов действий лидера фракция "РАЖ".Наверное, он рассматривает прямое участие в выборах на главный пост страны.

Существует большая вероятность отзыва спикера парламента КР.

Инициативы фракций парламентского меньшинства о выражении вотума недоверия Правительству КР, скорее всего не поддержит фракционное большинство ЖК КР.

Даже если парламент большинством голосов депутатов (более 60 голосов) одобрит отставку кабинета министров, окончательное решение принимает президент КР. У главы государства появится возможность отправить в отставку Правительство КР или распустить ЖК КР.

Роспуск парламента выгоден для действующей власти, так как некоторые партии уже не пройдут в новый ЖК КР. Многие политические силы будут заняты перегруппировкой, перезагрузкой людских и финансовых ресурсов. Они займутся выборами депутатов ЖК КР и у некоторых не хватит сил и средств на выборы на главный пост государства.

Возможны, досрочные президентские выборы, которые также выгодны той же нынешней власти. Президент официально объявит через СМИ о добровольной отставке и через 3 месяца народ должен будет сделать выбор главы страны.

В любом случае будет приемник действующего президента КР, другого варианта не существует.

У главы государства появится уникальный, политический шанс, если выдвинет достойную кандидатуру, а он у него есть, остаться в новейшей истории Кыргызстана как "кыргызский ельцин".

А пока системная и не системная оппозиция кучкуются по разным углам, и в них - по три независимых лидера и каждый хочет стать президентом нашей страны.

И если не объединятся и не выдвинут единого претендента на главный пост, успеха не будет.

Расул Умбеталиев

Источник - paruskg.info

