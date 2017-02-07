Омурбек Бабанов отказался от намерения убрать с поста спикера Чыныбая Турсунбекова

"Мы отозвали свою инициативу об отзыве с должности спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова", - заявил на пресс-конференции сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

"Мы отозвали свою инициативу об отзыве с должности спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова", - заявил на пресс-конференции сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

По его словам, он провел несколько встреч с Чыныбаем Турсунбековым. "Мы обсудили вопрос регламента. Возникает политика там, где ее нет. Все партии должны быть пропорционально представлены в комитетах. Каждому депутату необходимо предоставлять равное время для выступления. Мы разрешили эти моменты и отказались от инициативы отозвать спикера. Плохой мир лучше хорошей войны", - сказал Бабанов.

Чыныбай Турсунбеков, который провел пресс-конференцию совместно с Бабановым, также заявил, что этот вопрос решен.

Напомним, на прошлой неделе Омурбек Бабанов поднял в парламенте инициативу об отзыве Чыныбая Турсунбекова с поста спикера.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org