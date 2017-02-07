Омурбек Бабанов отказался от намерения убрать с поста спикера Чыныбая Турсунбекова

"Мы отозвали свою инициативу об отзыве с должности спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова", - заявил на пресс-конференции сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.
"Мы отозвали свою инициативу об отзыве с должности спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова", - заявил на пресс-конференции сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.
По его словам, он провел несколько встреч с Чыныбаем Турсунбековым. "Мы обсудили вопрос регламента. Возникает политика там, где ее нет. Все партии должны быть пропорционально представлены в комитетах. Каждому депутату необходимо предоставлять равное время для выступления. Мы разрешили эти моменты и отказались от инициативы отозвать спикера. Плохой мир лучше хорошей войны", - сказал Бабанов.
Чыныбай Турсунбеков, который провел пресс-конференцию совместно с Бабановым, также заявил, что этот вопрос решен.
Напомним, на прошлой неделе Омурбек Бабанов поднял в парламенте инициативу об отзыве Чыныбая Турсунбекова с поста спикера.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!