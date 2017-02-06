Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана

Лидер «Ата Мекенна» Омурбек Текебаев посчитал, сколько президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заработал и потратил.
Сегодня на пресс-конференции он рассказал, что с 2010-го по 2015 год глава государства заработал 6 миллионов 18 тысяч 481 сом. За этот же период он потратил 34 миллиона сомов.
Парламентарий также проинформировал, что доходы близкого родственника Алмазбека Атамбаева — при этом Текебаев не назвал его (ее) имени — составили 32 миллиона 371 тысячу 852 сома, а расходы не производились.
Данные о доходах и расходах президента страны Омурбеку Текебаеву предоставили в Государственной кадровой службе КР.
"24.kg"
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