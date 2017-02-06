Текебаеву, Саляновой и Шыкмаматову, возможно, светит еще одно уголовное дело

Камень преткновения – не миллионные интересы в «МегаКом», а детская площадка в Бишкеке и нарушенные права простых граждан

"Сегодня, 6 февраля, в 15:00, в пресс-зале Жогорку Кенеша состоится пресс-конференция лидера фракции «Ата Мекен» О.Текебаева. Тема: О текущей ситуации в стране. Новые подробности". Мероприятие анонсировала пресс-служба партии. В стране свобода слова, особенно для депутатов, чего ж не поговорить.

Вопрос в другом, что на этот раз будет вещать главный "социалист" страны.

И насколько это будет соответствовать действительности. Напомним, буквально в конце прошлой недели он сделал заявление по поводу нескольких граждан Кыргызстана, по его уверению, «продавленных» на некоторые должности в Евразийскую экономическую комиссию.

Все его обвинения оказались не просто далеки от правды, а откровенной ложью, о чем не преминули сообщить обсуждаемые Текебаевым чиновники.

Ранее были опровергнуты и другие заявление Омурбека Чиркешовича. Не поставлена точка и в Белизгейте.

Есть еще один не такой громкий, но не менее важный вопрос, на который лидер "Ата Мекена" до сих пор не дал внятный ответ.

Напомним, некоторое время назад бишкекчане провели пресс-конференцию, на которой обвинили Текебаева в причастности к незаконной застройке участка в столице. Проблема, по их словам, заключалась в том, что изначально участок был общего пользования, и строить там никто не имел права. Да и сама процедура «приобретения» участка и дальнейшие сделки выглядят, мягко говоря, не очень законно.

Собственно говоря, эта же тема была поднята на еще одной пресс-конференции в конце прошлой недели.

Лейтмотив ее сводился к обращению к президенту, спикеру ЖК КР, генеральной прокуратуре, которых бишкекчане призвали возбудить уголовное дело в отношении Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова, а также других причастных к этому делу лиц.

Так, одна из участниц Нурбюбю Косакова поделилась, что внимательно следила за пресс-конференцией Текебаева, посвященной ситуации вокруг «МегаКом».

- К нашему удивлению Текебаев обошел наш вопрос о незаконном захвате участка в Бишкеке на Тыныстанова-Баетова, где была детская площадка, - заявила она.

Спикер пресс-конференции заявила, что Омурбек Чиркешович весьма уклончиво ответил, что якобы не в курсе, и тут же заявил, что знает о судебных процессах между строительными компаниями по этому участку.

- Только разбирательство не между компаниями, - поправляет политика Косакова. – А между нами, жителями, и семьей Текебаевых.

В рамках пресс-конференции еще раз были озвучены все сложности, с которыми бишкекчане столкнулись в попытке добиться правды и привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников.

- Почему нам, простым гражданам, приходится бороться с произволом отдельных деятелей, как с ветряными мельницами? Потому что, как в нашем случае, на многих сотрудников тех же судов, администрации столицы, Госрегистра, Бишкекглавархитектуры давит авторитет депутата Текебаева, - считают выступающие.

Косакова еще раз указала на очевидные «ляпы» в следствии и попросила провести почерковедческую экспертизу – заявительница считает, что необходимо проверить подпись Турдуевой (сестры супруги Текебаева – ред.). И что не было должным образом сделано при министре юстиции Шыкмаматове.

Ответит ли Омурбек Текебаев на эти серьезные заявления сегодня, на собственной пресс-конференции? И что ответит генпрокуратура и другие адресаты, к которым обратились бишкекчане?

Не исключено, что этот земельный вопрос ударит по имиджу Омурбека Чиркешовича гораздо сильнее, чем «Белизгейт» или другие огрехи политика.

Андрей Ким

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44585&Itemid=83