Келдибеков годится в президенты

Объединились три джигита с юга: Ташиев, Мадумаров, Келдибеков.
Судя по словам их троих, они стоят твердо на своей позиции, якобы будут действовать совместно, рука в руке. Оказывается, не предадут друг друга до конца. Но судя по дошедшей до нас информации, трое мечтают о президентстве. Следовательно, у них вроде возникнет проблема в соревновании за президентство. Но в президенты может выдвинуться Ахматбек Келдибеков. Ну а Мадумаров и Ташиев не осчастливят. Келдибекова может поддержать и народ. Он опытный созревший кадр для президентства. К тому же говорят о его джигитском характере – держит данное слово. Следовательно, у Келдибекова есть шанс.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №5 от 03.02.2017/стр.4, перевод: gezitter.org
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