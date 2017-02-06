Печать

Печать E-mail Подробности Политика 06.02.2017 10:52 Просмотров: 12 Келдибеков годится в президенты Объединились три джигита с юга: Ташиев, Мадумаров, Келдибеков. Судя по словам их троих, они стоят твердо на своей позиции, якобы будут действовать совместно, рука в руке. Оказывается, не предадут друг друга до конца. Но судя по дошедшей до нас информации, трое мечтают о президентстве. Следовательно, у них вроде возникнет проблема в соревновании за президентство. Но в президенты может выдвинуться Ахматбек Келдибеков. Ну а Мадумаров и Ташиев не осчастливят. Келдибекова может поддержать и народ. Он опытный созревший кадр для президентства. К тому же говорят о его джигитском характере – держит данное слово. Следовательно, у Келдибекова есть шанс. Источник: газета «Ачык саясат плюс» №5 от 03.02.2017/стр.4, перевод: gezitter.org Добавить комментарий