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Печать E-mail Подробности Политика 06.02.2017 10:28 Просмотров: 3 О. Бабанов: На выборах не должно быть госруководителя, агитирующего за одну партию Народные избранники предлагают увольнять руководителей государственных и муниципальных учреждений, которые вынуждают подчинённых голосовать за определённую партию. Об этом говорили на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". Как отметил лидер фракции Омурбек Бабанов, они разработали законопроект о введении изменений в закон о выборах. "Усилено наказание за подкуп избирателей. Но про административные ресурсы речи не было. Поэтому мы предлагаем изменения, направленные на введение наказания для тех, кто использует административный ресурс пи подкупе голосов. Например, директор школы собирает учителей, призывает голосовать в пользу какой-либо партии, и учитель пишет по данному факту заявление. Если будут доказательства, необходимо возбуждать уголовные дела и увольнять с должности", - сказал Бабанов. Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org Добавить комментарий