"Ак шумкар" выдвинул Темира Сариева на выборы

Лидер партии "Ак шумкар" Темир Сариев намерен бороться за пост президента.

Соответствующее решение было принято во время конференции партии, которая прошла в Бишкеке. Для достижения победы партия намерена активизировать работу представительств на местах и выступить с инициативой внесения изменений в избирательную систему.

В то же время и другие партии, помимо "Ак шумкара", предлагают внести изменения в избирательные законы.

Представляя свою программу, Темир Сариев начал с внешней политики, отметив, что пришло время противостоять угрозам и вызовам в мире. Он отметил, что вступление страны в ЕАЭС было историческим решением, что Кыргызстан не воспользовался этой возможностью полноценно:

- У нас есть программа развития страны. Основная задача - совершить экономический скачок, открыть новые промышленные предприятия. В то же время следует усилить ответственность власти, предложить программу по сохранению законности и развитию экономики.

Тем не менее политики предупреждают, что если выборы пройдут по нынешней системе, то чаша весов склонится в пользу власти.

Общественный деятель Эмилбек Каптагаев рассказал "Азаттыку", что во время декабрьского референдума и выборов в местные кенеши власть научилась "обманывать" биометрический аппарат:

- С нынешней системой не будет чистых выборов. На референдуме этот аппарат начал распознавать людей не только по отпечаткам пальцев, но и по паспортам. Значит, можно проголосовать через чужой паспорт. Нужно исправить этот недостаток. Иначе власть соберет паспорта избирателей и будет искажать результаты так, как хочет. Кто гарантирует, что это не приведет к большому скандалу?

Директор правовой клиники "Адилет", правозащитница Чолпон Джакупова считает, что кто бы ни баллотировался в президенты, власть перекроет дорогу всем, кроме своего преемника:

- Все решается нажатием одной кнопки. На референдуме власть не приняла во внимание мнение народа. Написала Конституцию на свой вкус и добилась ее принятия. Все будет также. У нас проходят не выборы, а назначение. Поэтому победу одержит тот, кого президент сделает преемником.

Попытка не уступить дорогу преемнику

Во время конференции партии "Ак шумкар" Темир Сариев отдельно остановился на действующей избирательной системе. По его словам, действующие законы нуждаются в дополнениях, для подсчета голосов следует установить общественный контроль на центральном сервере, провести независимый IT аудит избирательных технологий.

Лидер "Ак шумкара" выразил надежду на то, что власть не будет проводить операцию "преемник", предупредив, что это может вызвать недовольство.

- В 2010 году и до него мы с другими политиками вместе творили перемены. Мы суетились не для того, чтобы кто-то после себя оставил преемника. Погибшие во время апрельских событий богатыри отдали жизни не ради преемника. Поэтому ни народ, ни политические силы этого не допустят.

Что касается реформирования избирательной системы, то некоторые партии активно работают над изменением законов. 3 февраля этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Республика - Ата Журт", депутаты во главе с Омурбеком Бабановым предложили внести в законы уголовную ответственность за использование административного ресурса на выборах.

Кроме того, фракция предлагает повысить ответственность за корректность избирательных списков, выделив председателю ЦИК срок в один месяц. Аналитики считают, что лидер "Республики - Ата Журт" Омурбек Бабанов начал готовиться к президентским выборам.

Кандидатам будет нелегко

Хотя Темир Сариев является первым политиком, сообщившим о намерении баллотироваться в президенты, среди общественности называются имена и других кандидатов.

Ранее президент Алмазбек Атамбаев говорил, что у представителей парламента Бакыта Торобаева и Омурбека Бабанова велики шансы стать президентом.

Кроме того, оппозиционные политики Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров объявили о своем объединении, сообщили о намерении баллотироваться в президенты.

Экс-председатель Верховного суда, экс-депутат Кубанычбек Осмонов считает, что на осенние президентские выборы выйдут около 10 кандидатов, а сами выборы пройдут в острой манере.

- По-моему личному прогнозу, выборы пройдут остро. Это хорошо, потому что в острой борьбе вперед вырвется достойнейший. Около 10 человек будут баллотироваться в президенты. Но сейчас раскрыты лица некоторых кандидатов, у всех возможности одинаковы. Поэтому нужно уделять особое внимание и человеческим качествам кандидатов.

Глава государства Алмазбек Атамбаев ранее отмечал, что и от партии СДПК будет выдвинут кандидат в президенты. Аналитики отмечают, что слово президента будет решающим при подборе кандидата внутри СДПК.

Согласно сроку, указанному в Конституционном законе, президентские выборы в Кыргызстане должны состояться в воскресенье третьей недели ноября. Если этот план останется без изменений, выборы пройдут 19 ноября.

Дата выборов определяется Жогорку Кенешем, за 4-5 месяцев до самих выборов. Решение по этому вопросу будет принято от 19 июня до 19 июля.

Согласно Основному закону президент избирается сроком на 6 лет, без права на переизбрание.

Источник: Азаттык уналгысы, перевод: gezitter.org