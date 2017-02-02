Тсс, преемник идет!

Если Атамбаев доверит страну этому юнцу, то бедные кыргызы, нам предначертано немало страданий!



Алмазбек Атамбаев держал при себе Аалы Карашева для соблюдения баланса север-юг, но когда последний получил депутатский мандат, освободившееся им место первого заместителя руководителя аппарата президента было доверено энергичному джигиту Сапару Исакову.



Аналитики по-разному оценивают очередной кадровый ход АША. Заведовавший отделом внешней политики, именуемый "главой кыргызского Госдепа" молодой кадр не сумел добиться ощутимого прогресса в своей работе, но в интригах он был очень хорош. Некоторые уже называют его "преемником Атамбаева". Отдельные люди поговаривают, что допущенные Атамбаевым промахи во внешней политике являются "заслугой" Сапара Исакова. Но его не выдворили из Белого дома, а даже дали ему повышение по службе, что заставит заткнуться его критиков. Если правдивы разговоры, которые ходят среди народа (к слову, лояльные к власти медиа-ресурсы часто называют Сапара преемником), если Атамбаев доверит страну этому юнцу, то бедные кыргызы, нам предначертано немало страданий!

Источник: газета "Майдан.kg" №3 от 01.02.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/prezident_2017/57322/