"Я информирована, что Госкомитет по нацбезопасности призвал меня на допрос", - сказала сегодня, 31 января, порталу SUPER.KG депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова.
"Повестку на допрос вручили не мне, а моим родственникам. Сейчас 17:00 часов, я на работе, в ГКНБ не пойду", - сказал Салянова.
Депутат с 14:00 до 17:00 часов участвовала на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
После этого Аида Салянова на своей странице в Фейсбуке пояснила, почему не пошла в ГКНБ. По словам Саляновой, ее адвокат Улан Жумаков направил следователю письмо по поводу переноса даты допроса. "ГКНБ отлично известно, что мы не придем на допрос", - сказала Салянова.
Кроме того депутат подчеркнула, что ее запугивать бесполезно, она будет защищать свои права на законной основе.
Отметим, о том, что сегодня приблизительно в 16:00 часов Аида Салянова приглашена на допрос в ГКНБ, сообщил депутат Омурбек Текебаев на встрече с журналистами.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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