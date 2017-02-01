А.Атамбаев принял генерального прокурора Индиру Джолдубаеву

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению законности и правопорядка в стране.
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 февраля, принял генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению законности и правопорядка в стране, а также основных направлениях антикоррупционной деятельности органов прокуратуры.
Индира Джолдубаева также рассказала президенту о реализации конкретных мероприятий в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и обеспечения свободы экономической деятельности.
Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав граждан должна также стимулировать государственные органы подходить к реализации своих функций более ответственно.
Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего усиления надзора за соблюдением законов, а также четкого выполнения задач по обеспечению прав граждан во всех сферах жизнедеятельности государства и общества.
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