А.Атамбаев принял генерального прокурора Индиру Джолдубаеву

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению законности и правопорядка в стране.

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 февраля, принял генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению законности и правопорядка в стране, а также основных направлениях антикоррупционной деятельности органов прокуратуры.

Индира Джолдубаева также рассказала президенту о реализации конкретных мероприятий в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и обеспечения свободы экономической деятельности.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав граждан должна также стимулировать государственные органы подходить к реализации своих функций более ответственно.

Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего усиления надзора за соблюдением законов, а также четкого выполнения задач по обеспечению прав граждан во всех сферах жизнедеятельности государства и общества.